Cateno De Luca sotto la Regione: “Toti si dimetta al più presto, ha creato un governo parallelo”

Genova. “Fuori gli affaristi dalla Liguria”. Si sono presentati con questo striscione stamattina fuori dal palazzo della Regione l’ex sindaco di Taormina Cateno De Luca, leader della lista Libertà in corsa per le europee, e l’avvocato genovese Marco Mori, ex militante di CasaPound, oggi candidato con lui nel Nord Ovest. Una conferenza stampa “volante” per lanciare un doppio messaggio: chiedere le dimissioni di Giovanni Toti, arrestato nell’ambito della maxi inchiesta su corruzione e voto di scambio, e annunciare la presenza del movimento in caso di elezioni anticipate in Liguria.

“Siamo qui a portare un messaggio al presidente Giovanni Toti e alla sua giunta – esordisce De Luca – Il messaggio non riguarda il decorso giudiziario. Ho avuto 16 processi e due arresti e quando ho avuto il primo arresto dopo 48 ore mi sono dimesso da sindaco perché erano fatti connessi con il mio ruolo di sindaco. E l’ho fatto per amore della mia comunità”.

“Noi siamo garantisti sempre, io ci sono passato. Mi auguro che sia Toti gli altri non subiscano l’ingiustizia che ho subito io: la durata del processo – precisa -. Quello che è emerso, al di là della rilevanza penale, è che c’è stato un governo parallelo che ha condizionato le istituzioni regionali: ecco qual è la vera questione. È una cosa gravissima, a leggere queste cose mi viene l’orticaria. Toti se ne deve andare per questo: perché ha creato un mondo parallelo fuori dal palazzo istituzionale, il mondo dei salotti, dove tutti siamo amici e compari. Ma le comparanze portano a questi risultati. Non siamo qui per esprimere una condanna anticipata, la lasciamo alla magistratura, nessuna invasione di campo. Mi auguro che Toti si dimetta al più presto per evitare questa gogna mediatica nei confronti dei liguri e per liberare le istituzioni da questa vergogna dei governi paralleli”.

Garantista sì, ma non risparmia una frecciata a Toti: “Io non ho mai fatto scena muta all’interrogatorio di garanzia, anzi è stato il primo momento in cui ho smontato le tesi dei miei accusatori. Il cuore del processo penale è la pubblica accusa che interroga l’imputato principale, ma la pubblica accusa aveva rinunciato a interrogarmi durante il processo perché già avevamo demolito tutto all’interrogatorio di garanzia. Quando si fa scena muta c’è qualcosa che non va e lo dico io che ho subito 16 processi e due arresti. È ovvio che anche questo atteggiamento di eccessiva cautela da parte di Toti presuppone che, al di là di quelle che saranno le valutazioni penali, c’è comunque un mondo parallelo nel quale si è fatto trascinare”.

Poi ricorda la sua vicenda e attacca il centrodestra: “Questo riguarda l’etica di ciascuno di noi e quanto realmente si amano le istituzioni nelle quali si viene eletti. Quando sono stato arrestato la seconda volta, l’allora presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, la parola più gentile che ha detto nei miei confronti è stata che la politica deve arrivare prima dei pubblici ministeri. Il buon Matteo Salvini disse per tre volte che mi aveva impedito di candidarmi nella Lega perché sapeva che ero un poco di buono. Poi fu smentito dai fatti ma che è un grande imbroglione gliel’ho già detto. Stiamo parlando dello stesso Matteo Salvini, oggi detto Verdini, che invece qua fa l’ipergarantista. Questa è la storia per ricordare a questi leader di partito che quando si parla degli altri usano altri metodi, come sta accanendo qui in Liguria”.

Il leader di Sud chiama Nord vede poi “un parallelismo” sul filone che riguarda i dati Covid che sarebbero stati gonfiati per ottenere più vaccini. “In Sicilia si spalmavano i morti – ricorda -. C’è stata una bella inchiesta che ha portato anche alle dimissioni dell’assessore alla Sanità Ruggero Razza. Ebbene, io ho fatto denunce ovunque e ho causato tutto questo anche perché mi sono sentito strumentalizzato durante la fase del Covid. Questo lo dico con grande amarezza perché oggi probabilmente subisco anche le conseguenze di quella vicenda. Ormai è da quella fase che purtroppo il mio stato di salute non è quello di prima. Mi chiedo come mai questa commissione parlamentare che doveva cominciare una certa attività, invece sta ferma. Lo dico come testimonianza personale: i dubbi li ho pure io, eppure l’ho servito lo Stato in quel momento da sindaco, probabilmente andando oltre certi schemi, ma ero un uomo delle istituzioni. In quella fase aver sentito dalle istituzioni che dovevano mettere il bavaglio al sindaco De Luca perché aveva denunciato posti in rianimazione farlocchi mi ha segnato. Su questo dovremmo ritornare, su fasi in cui gli affaristi piegano le istituzioni. C’è questo parallelismo che ritorna. Probabilmente per molti aspetti c’è stato un grande bluff in cui molti di noi sono cascati”.

In caso di elezioni anticipate la formazione di De Luca scenderà in campo: “Abbiamo Marco Mori che è già pronto, ma non solo lui. Siamo pronti ad affrontare una campagna elettorale contro i mariuoli e contro coloro che violentano le istituzioni e si servono delle istituzioni. Non voglio avere a che fare con i prenditori che hanno utilizzato la politica come uno straccio. Me lo compro così, me lo compro pomì: quello che fa rabbrividire è la vergogna della politica al cospetto di questo personaggi che si possono comprare tutto. Mi ha fatto male come uomo delle istituzioni essere considerato carta straccia da questi prenditori“.

“Non siamo qui ad anticipare un processo, si fanno nelle aule, ma il vero dramma di questa vicenda è l’evidente commistione tra politica e potere economico, una commistione che riguarda anche il governo nazionale con la politica che è ormai lo scendiletto di chi finanzia le campagne elettorali – commenta Mori – È questo che è inaccettabile e che dobbiamo colpire. La questione surreale di aver gonfiato i dati Covid che emerge dalle intercettazioni fa ben capire quanto l’economia abbia influenzato anche la fase pandemica emergenziale. Il messaggio deve esser quello di un potere economico che deve abbandonare la politica, che deve fare l’interesse delle persone e non quello dei finanziatori dei partiti. E questa vicenda l’ha dimostrato con una violenza incredibile perché al di là degli esiti penali è evidente che si servono i grandi gruppi. Abbiamo tutto privatizzato, le catene della grande distribuzione che finanziano la politica, è l’ora di dire basta. Libertà sarà presente oltre che alle europee anche alle elezioni regionali e ci batteremo contro questi gruppi economici che ci stanno schiacciando”.