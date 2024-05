Un tombino sprofondato blocca l’intera circonvallazione: “Problema in via di risoluzione”

Genova. Due transenne intorno a un tombino parzialmente sprofondato paralizzano il traffico lungo l’intera circonvallazione a monte.

Pesantissimi i disagi, negli ultimi giorni, per i residenti di Castelletto, che durante le ore di punta – tra le 8 e le 9 e tra le 18 e le 19 – si ritrovano incolonnati sia in direzione piazza Manin sia in direzione San Nicola. Il problema, come detto, è un tombino in corso Magenta: a causa di un cedimento sono state posizionate delle transenne, bloccando di fatto un’intera corsia. E così le code si allungano lungo tutta circonvallazione, con ripercussioni inevitabili anche verso piazza della Nunziata.

“Considerando via delle Fontane chiusa e le code anche per scendere da Principe e dall’Albergo dei Poveri praticamente siamo murati a Castelletto“, scrive una residente sul gruppo Facebook di quartiere, dove viene sottolineato come non vi siano presidi di polizia locale né in corso Magenta né in zona Nunziata, nonostante gli evidenti disagi provocati da (piccoli e grandi) lavori stradali.

Raggiunto da Genova24, il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù ha spiegato che “lunedì pomeriggio ha ceduto un chiusino Telecom, hanno già fatto l’intervento di ripristino ma deve maturare il cemento utilizzato. In mattinata dovrebbero rimuovere le transenne”