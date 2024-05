Caserma Gavoglio: il 31 maggio e l’1 giugno due giorni di attivismo civico e mobilità sostenibile

Genova. Fondazione Unipolis (Gruppo Unipol) con i partner del progetto Mob, Legambiente, Cittadinanzattiva e The Good Lobby, organizzerà due giorni su attivismo civico e mobilità sostenibile venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno 2024 a Genova, presso la Casa di quartiere​ “Gavoglio” (via del Lagaccio, 41).

Nel corso del workshop ci sarà un momento di confronto sul tema della mobilità a Genova, in particolare a partire dal progetto “Waix – Wellness, Accessibility, Innovation, and eXemplary sustainability” scritto da Daniele Salvatori, diciannovenne di Genova, uno dei tre vincitori della categoria “Proposte per il presente” del bando Mob – movimento in rivoluzione, che nel corso dello scorso anno ha selezionato giovani under 21 volenterosi di rivoluzionare la mobilità in Italia.

Il progetto Waix, attraverso un’articolata e approfondita analisi del fabbisogno della città di Genova, propone e sviluppa fino a nove proposte di miglioramento della mobilità in particolare in tema di digitalizzazione dei sistemi di pagamento, elettrificazione del trasporto pubblico e accesso ai servizi sanitari.

L’iniziativa a Genova è aperta alla cittadinanza, alle organizzazioni e alle associazioni del territorio. Grazie al coinvolgimento di facilitatori esperti di metodologie partecipative, le due giornate saranno un’occasione per discutere l’idea, ma anche di formazione per tutti sulle forme di partecipazione civica, advocacy locale e stakeholder engagement, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica di Genova su queste tematiche.