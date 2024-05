Carrozzeria abusiva scoperta a Campi, scattano sequestro e sanzione

Genova. Vasta operazione della polizia di Stato sul territorio nazionale per il contrasto all’illecito smaltimento di rifiuti. Le attività, coordinate a livello centrale dallo Sco, sono state condotte dagli agenti delle squadre mobili e delle Sisco in 33 province italiane con il supporto specialistico delle agenzie regionali per la protezione ambientale e della polizia stradale. In alcune province sono state coinvolte anche capitaneria di porto e dogane.

In provincia di Genova, dopo alcune segnalazioni anonime su un’area commerciale in via Rolla, a Campi, è stata accertata l’esistenza di una carrozzeria completamente abusiva. Le attrezzature in uso a un cittadino di nazionalità Argentina, che stava lavorando all’interno, sono state sequestrate e l’uomo è stato sanzionato.

Sono in corso inoltre ulteriori verifiche sul contenuto di un container diretto in Africa e sul possibile sversamento di rifiuti all’interno di un pluviale all’esito del quale saranno valutate unitamente all’Agenzia delle Dogane e all’Arpal eventuali responsabilità di natura penale per i soggetti responsabili.

In totale nel corso dei controlli in ambito locale sono stati identificate 84 persone e controllati 5 siti di interesse. A livello nazionale, all’esito dei tre giorni di intense attività operative, controllate oltre 168 aree sospettate di essere adibite all’illecito stoccaggio e conservazione dei rifiuti, 40 delle quali sono state sottoposte a sequestro.

Più di 1763 i soggetti identificati, 103 persone sono state denunce in stato di libertà per reati connessi all’illecita gestione dei rifiuti, 2 persone arrestate in flagranza di reato ed oltre 85 violazioni amministrative rilevate per un importo superiore ai 200 mila euro.