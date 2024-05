Ventenne violentata per una dose di crack nei vicoli del Carmine: arrestato pusher 32enne

Genova. Un uomo di 32 anni è stato arrestato con l’accusa di avere violentato una giovane donna dopo averle venduto una dose di crack.

I fatti risalgono allo scorso dicembre, quando la ragazza, 20 anni, si è presentata in pronto soccorso denunciando di essere stata vittima di violenza sessuale. Agli investigatori della squadra mobile ha raccontato che tutto sarebbe accaduto al Carmine, zona da tempo sotto i riflettori delle forze dell’ordine per l’aumento di episodi di spaccio e consumo di droga.

La ragazza vi sarebbe arrivata proprio in cerca del 32enne, un cittadino senegalese, che già in passato le aveva venduto alcune dosi di crack. Anche in quell’occasione l’uomo le ha procurato la droga. Subito dopo averla consumata, ha raccontato ancora la ragazza, l’ha costretta ad avere un rapporto sessuale in un anfratto delle viuzze alle spalle di piazza del Carmine.

Gli investigatori della terza sezione della squadra mobile, coordinati dalla procura, hanno subito avviato le indagini. Oltre a raccogliere la testimonianza della ragazza, sotto choc e traumatizzata, hanno sequestrato gli abiti che indossava (che hanno rivelato poi dna corrispondente con quello del 32enne) e hanno ricostruito minuto per minuto quanto accaduto prima della violenza setacciando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Dalla visione dei filmati è stato possibile individuare entrambi e accertare che la ragazza aveva effettivamente incontrato il 32enne. Le analisi della scientifica hanno confermato poi la presenza del dna.

Sulla base di quanto ricostruito dagli investigatori la procura ha chiesto e ottenuto un’ordinanza di misura cautelare in carcere, che è stata eseguita mercoledì nel carcere di Marassi, dove l’uomo era già detenuto.