Carabinieri, il generale Galletta in visita a Genova: è il nuovo comandante dell’interregionale “Pastrengo”

Genova. Visita in Liguria del generale di corpo d’armata Riccardo Galletta, nuovo comandante interregionale carabinieri “Pastrengo”, che ha competenza sulle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.

Il generale Galletta venerdì mattina ha visitato il comando della Legione Liguria, accolto all’arrivo dal generale di divisione Maurizio Ferla e dal picchetto della guardia d’onore.

L’alto ufficiale, dopo avere salutato la bandiera di guerra del 2° Battaglione Liguria, ha incontrato i comandanti provinciali della Liguria, il comandante dei carabinieri forestali e una rappresentanza di ufficiali, comandanti di stazione, responsabili delle aliquote delle sezioni di polizia giudiziaria, suclei subacquei e cinofili, appartenenti alla sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri e militari della sede.

Al termine della visita il nuovo comandante interregionale, accompagnato dal comandante provinciale di Genova, il generale Gerardo Petitto, si è spostato in prefettura dove ha incontrato la prefetta Cinzia Torraco. Successivamente si è spostato a palazzo di giustizia per incontrare in procura il procuratore generale Mauro Pinelli e il procuratore capo Nicola Piacente.