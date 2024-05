Con la primavera ricominciano i ‘rapimenti’ di cuccioli selvatici. Il Cras: “Non toccateli, le madri sono vicine”

Genova. Anche se la primavera sembra avere appena sfiorato la Liguria, la stagione più calda è di fatto iniziata. E con essa anche quella delle nascite e dei “rapimenti”. Tra aprile e giugno infatti sono tantissimi i cuccioli che arrivano al centro recupero animali selvatici di Campomorone – l’unico in provincia di Genova titolato a recuperare i selvatici – perché persone animate da buone intenzioni, ma poco esperte, li prelevano dal loro habitat credendoli in pericolo.

L’ultimo è stato un cucciolo di capriolo, recapitato al cras gestito dall’Enpa dopo essere stato trovato su una strada in provincia della Spezia. Inizialmente chi lo ha avvistato si è premurato di spostarlo delicatamente nell’erba, al riparo da possibili investimenti. Si è però poi fatto prendere dall’ansia che rimanesse solo e indifeso, e dopo avere atteso invano per un po’ che la mamma tornasse, controllandolo, ha deciso di prelevarlo e portarlo al cras.

“La presenza di umani che gravitano e ronzano intorno al cucciolo potrebbe spaventare la madre e indurla ad allontanarsi, compromettendo così la sua presenza e le sue premure – spiegano dall’Enpa – E purtroppo, quando il piccolo è stato ritrovato nello stesso punto in cui è stato posizionato, è stato infine prelevato in un eccesso di ansia e preoccupazione. Ignorando che, quando sono così piccoli, i giovanissimi cervidi possono restare praticamente immobili e acquattati nello stesso punto anche per giorni. La madre era senza dubbio nei dintorni, e chiaramente si è agito d’impulso senza prima consultare personale esperto”.

I piccoli di capriolo vengono spesso lasciati dalle madri in mezzo all’erba alta mentre loro vanno a cercare nutrimento e cibo. Il loro manto è puntellato di bianco proprio per renderli il più possibile invisibili agli occhi dei predatori mentre restano acquattati, immobili, tra le fronde e la vegetazione. Le madri tornano a recuperare i piccoli sfruttando l’odore, e la presenza umana contribuisce a confonderle e spaventarle, per non parlare della manipolazione.

Il piccolo di capriolo, adesso, non potrà più riunirsi alla mamma: resterà al cras sino a quando non potrà essere liberato in sicurezza in natura. Dall’Enpa è stato quindi rinnovato l’appello a non toccare per alcuna ragione i cuccioli di animali selvatici: soltanto qualche settimana fa al cras è arrivato un cucciolo di volpe rinvenuto ancora neonato da persone che hanno pensato di tenerlo in casa per almeno una decina di giorni “cimentandosi nell’allevamento e nella crescita”.

“Questo perché quasi ogni volta prevale l’egoismo, il desiderio di tenersi il cucciolo carino e di ‘salvarlo’, ciò che piace/si vuole fare e non ciò che è meglio per il neonato. Il risultato? – chiedono gli operatori – Quando il volpacchiotto ci è stato conferito era anemico, emaciato e aveva la pancia gonfissima dopo esser stato nutrito per quasi due settimane solo ed esclusivamente a latte vaccino: gravissimo errore che poteva costargli la vita”.

“Dopo i primi giorni molto difficili, poiché era costipato e non riusciva a evacuare, siamo finalmente quasi fuori dal tunnel. Nonostante la dentatura ormai formata, il cucciolo non voleva saperne di mangiare cibo anche solo semisolido perché era troppo abituato a bere solo latte ed era ormai inappetente anche a causa del suo malessere”.

“Non appena è riuscito a liberarsi, abbiamo immediatamente notato anche una grave infestazione di endoparassiti che ne avevano causato l’indebolimento e l’anemia: anche questa infestazione, se non diagnosticata e curata, avrebbe potuto causargli la morte in breve tempo – concludono – Il tutto senza considerare il tempo passato in una casa, sicuramente coccolato e vezzeggiato: c’è da sperare che questo non abbia rovinato per sempre il suo carattere in una fase così delicata anche a livello etologico. Gli animali selvatici non devono crescere amichevoli e confidenti, le volpi devono tenersi alla larga dall’uomo”.