Capitale del libro, Genova cede il testimone a Taurianova

Genova. Oggi, al Salone del Libro di Torino, Genova ha passato ufficialmente il testimone di Capitale del Libro a Taurianova.

Alla cerimonia hanno partecipato i sindaci di Genova e di Taurianova, oltre al coordinatore del Tavolo della Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari.

«Sono orgoglioso di quanto Genova ha realizzato in questo anno: abbiamo ospitato migliaia di iniziative, coinvolto oltre un milione di persone e acceso i riflettori sulla lettura come strumento di crescita individuale e sociale – ha detto il sindaco di Genova – La nostra città ha dimostrato il proprio amore per la cultura, continueremo a lavorare per tanti altri progetti per i genovesi e per i turisti».