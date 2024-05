Cantieri, il “tubo” di piazza Corvetto scomparirà: “Soluzione per evitare il taglio degli alberi”

Genova. Buone notizie per l’aspetto e la scenografia urbanistica di Genova: il “tubo” di piazza Corvetto è una derivazione momentanea resasi necessaria per i lavori del nodo ferroviario e, soprattutto, per evitare il taglio degli storici lecci che da decenni abitano questo angolo ottocentesco di Genova.

A confermarlo Ireti, che lo ha posizionato. L’intervento è stato necessario per procedere con i lavori del nodo ferroviario (in zona, infatti, è previsto in condotto di aerazione) che interferivano con i vari sottoservizi della zona. In particolare con quelli della rete idrica, visto che di li passa una delle principali condotte che “disseta” tutta la zona.

La derivazione, che emerge vistosa a fianco dell’imbocco est della galleria Bixio, ha permesso di aggirare i reperti archeologici emersi durante gli scavi ed evitare l’abbattimento degli albero, garantendo l’approvvigionamento idrico del quartiere. E la sua presenza è temporanea: la tubazione sarà nuovamente interrata una volta terminati i lavori del nodo, attualmente previsti entro il 2025