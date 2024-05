Cane malato abbandonato davanti al canile di Monte Contessa: ricoverato d’urgenza in clinica

Genova. Brutta sorpresa questa mattina per i volontari del canile di Monte Contessa, che all’apertura hanno trovato legato vicino al cancello secondario un cane anziano e molto malato, abbandonato dai suoi “padroni”.

“Durante la notte hanno abbandonato un cane dal cancello secondario del canile, un cane malato, con un apparente prolasso rettale presente da chissà quanto e che stiamo mandando con urgenza in clinica – hanno scritto i volontari su Facebook – Non riusciamo a capire come sia possibile liberarsi così del proprio compagno di vita, oltretutto malato”.

“Come sapete noi siamo al collasso – aggiungono – ma ci stiamo già prendendo cura di lui e speriamo che presto possa tornare in salute e trovare una famiglia degna di tale nome. Ovviamente è senza microchip, è un maschio castrato”.

Un episodio grave che però segue un trend purtroppo che non trova pause: più volte in questi mesi lo stesso Canile di Monte Contessa, il principale della città, ha rivolto diversi appelli alla cittadinanza, da un lato per il sostegno delle attività, dall’altro per lavorare sulla “cultura del cane”, chiedendo alle famiglie e alle persone di prendere la scelta di “avere un cane” sul serio e con responsabilità.