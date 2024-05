Campionati mondiali di atletica paralimpica in Giappone, convocato il ligure Lorenzo Tonetto

Genova. C’è anche il ligure Lorenzo Tonetto tra i convocati azzurri che prenderanno parte ai Campionati mondiali di atletica paralimpica che si svolgeranno a Kobe, in Giappone, dal 17 al 25 maggio.

Tonetto sarà in gara giovedì 23 maggio (ore 17 locali) nel disco F64. L’atleta ligure andrà alla ricerca di una prestazione convincente dopo l’ottavo posto conquistato ai Campionati mondiali di Dubai nel 2019.

“Sono onorato per la convocazione, cercherò di sfruttare al massimo questa opportunità, che arriva dopo grande impegno e dedizione. Ringrazio la Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), il direttore tecnico Orazio Scarpa, il tecnico responsabile Francesco La Versa per la fantastica occasione offerta, nonché tutte le persone e i professionisti che mi hanno accompagnato in questo percorso fino a oggi”, ha commentato Tonetto.