Campagna elettorale, Conte è il primo “big” in Liguria. A Genova previsti Salvini e Vannacci

Genova. Il primo big della politica a programmare una visita in Liguria durante la campagna elettorale è Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, sabato 11 maggio. Tra europee e amministrative sarà un maggio piuttosto caldo, anche nella nostra regione (dove sono 125 i comuni al voto di cui tre con potenziale ballottaggio), sebbene finora siano pochi i “pezzi da novanta” dei partiti che hanno fissato appuntamenti.

Per l’ex premier, oggi punto di riferimento dei pentastellati, si vociferava di una tappa a Genova, che peraltro avrebbe coinciso con la manifestazione di protesta convocata dai comitati contro le amministrazioni di Bucci e Toti. In realtà al momento è stato ufficializzato solo un incontro a Sanremo al quale dovrebbe seguire un secondo appuntamento ad Albisola. Non si esclude un passaggio molto rapido nel capoluogo, ma i tempi sono stretti perché subito dopo Conte dovrà volare a Palermo.

Trapela invece da fonti della Lega la probabile data della visita di Matteo Salvini, che dovrebbe passare da Genova il 24 maggio, cioè nel pieno della campagna elettorale. Non solo, perché a Genova l’ex consigliere comunale Davide Rossi fa parte del comitato organizzatore che sta lavorando per portare in città il generale Roberto Vannacci, candidato nella lista del Carroccio nella circoscrizione del Nord Ovest e quindi votabile anche dai liguri. Il militare arriverebbe nel capoluogo negli stessi giorni di Salvini.

Restando nel centrodestra, è pressoché certo che prima dell’election day vedremo a Genova Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, anche se non è ancora stata decisa la data. In costruzione l’agenda di Fratelli d’Italia: escluso un tour della premier Giorgia Meloni, è comunque probabile che arrivi una figura di spicco come un ministro del suo esecutivo.

Al momento non sono in calendario visite in Liguria di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico che ha visitato Genova non molto tempo fa, il 26 gennaio, con doppia tappa all’ospedale Galliera e nel nuovo circolo di Cornigliano

Muovendosi al centro, nessuna notizia ad oggi di Matteo Renzi, leader di Italia Viva che ha presentato il suo libro all’Acquario il 10 febbraio. Ed è difficile che possa fare il bis Carlo Calenda di Azione, che appena un mese fa ha lanciato la candidatura di Cristina Lodi.