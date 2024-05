Calcio a 5: Marco Boaventura resta alla CDM Futsal per il terzo anno

Genova. Marco Boaventura resta, per il terzo anno consecutivo, un giocatore della CDM Futsal. La fumata bianca sull’accordo che legherà il giocatore brasiliano alla società del presidente Matteo Fortuna è arrivato in fretta, perché quando si vuole sostanzialmente la stessa cosa, è sempre facile trovare la via. E così è stato.

Marco in questa stagione ha dimostrato ancora una volta il suo grande attaccamento a questa maglia e la sua voglia di fare sempre meglio, anche contro un pizzico di sfortuna che sembrava non volergli dare pace, dopo il brutto infortunio del finale dello scorso anno.

“Sono davvero contento di rimanere qui per un altro anno – ha commentato a caldo lo stesso Boaventura -. Per la società, per il gruppo, per i tifosi: sono stato accolto da tutti in modo straordinario e finché ci sarò, darò sempre il mio massimo per questi colori che, in questi anni, mi sono entrati nel cuore e ho imparato ad amare. Forza CDM”.