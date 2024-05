Bus bulgaro rimane in panne sulla A12, la polizia carica i passeggeri sul suo pullman

Lavagna. Brutta avventura oggi pomeriggio per i passeggeri di un bus bulgaro rimasto in panne in A12 tra Lavagna e Sestri Levante, direzione Livorno.

Il mezzo oltre ad essere in posizione pericolosa, trasportava una ventina di passeggeri. In breve è arrivata una pattuglia della polizia stradale di Sampierdarena che ha provvisto a regolare la circolazione per mettere in sicurezza i passeggeri e gli utenti della strada.

Nel giro di 45 minuti è sopraggiunto un autobus del sesto reparto mobile della polizia di Stato di Genova. I passeggeri rimasti “a piedi” in autostrada sono stati così caricati a bordo e trasportati verso la stazione ferroviaria di Sestri Levante.

Da qui hanno potuto proseguire il viaggio o trovare ristoro nei locali della cittadina del Tigullio.