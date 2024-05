Al Gaslini la musica di Brian Eno in terapia intensiva per ridurre lo stress dei piccoli pazienti e dei familiari

Genova. È considerato uno tra i più importanti musicisti e compositori contemporanei, “papà” dell’ambient music e pioniere nella creazione di brani che fondono melodia ed emotività. E oggi Brian Eno presta la sua visione e il suo talento all’istituto Giannina Gaslini, creando una serie di musiche originali per contribuire al progetto “Musicoterapia e discipline integrate a supporto del bambino ospedalizzato”, realizzato nel 2021 da Davide Ferrari presidente di Echo Art e sostenuto dalla Fondazione “Con i Bambini”. Obiettivo, ridurre lo stress, l’ansia e la paura dei piccoli pazienti ricoverati e dei loro familiari attraverso la musica.

L’iniziativa prevede il coinvolgimento del musicista e compositore britannico, oggi 76 anni, a complemento del lavoro di musicoterapia nella Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica dell’ospedale Gaslini, diretta dal dottor Andrea Moscatelli. “Nel reparto sono stati creati ambienti e paesaggi sonori “come musiche sospese, note lunghe strumentali, spazi dilatati e ambienti neutri, non caratterizzati da suoni o melodie riferite a generi musicali specifici e senza punti di riferimento per l’ascoltatore, sulla linea della musica ambient di cui l’artista britannico è un abile e inimitabile pioniere”, come spiega Davide Ferrari, presidente di Echo Art.

“Lo stimolo sonoro musicale è capace di attivare più aree cerebrali distinte tra loro, la musica può portare innumerevoli benefici all’essere umano sia spirituali che fisici – ha dichiarato Renato Botti, direttore generale del Gaslini – Il lavoro di Brian Eno è un importante contributo al progetto di Musicoterapia dell’IRCCS Gaslini che da oltre tre anni, integrando discipline complementari alla terapia del bambino, ci permette di fornire supporto e sollievo ai bambini e alle loro famiglie, migliorando la risposta terapeutica dei nostri piccoli pazienti”.

Le opere contribuiranno al progetto di ricerca attualmente in corso presso l’ospedale pediatrico ligure in merito alla musicoterapia come strumento di sedazione non farmacologica in pre-anestesia prima di interventi chirurgici particolarmente complessi. Un progetto che coinvolge la dottoressa Maria Mininni della UOC Anestesia e Terapia del dolore Acuto e Procedurale e il dottor Carmelo Arcidiacono della UOC Cardiologia, in collaborazione con l’anestesista Nicola Massimo Disma della UOC Anestesia e Terapia del dolore Acuto e Procedurale e la dottoressa Cristina Venturino, responsabile della UOSD Psicologia.

Le opere potranno essere applicate in diversi reparti ospedalieri, comprese le sale operatorie. In questi luoghi, infatti, il suono proveniente dai dispositivi medici è spesso una fonte significativa di stress e ansia per i degenti e per i loro familiari. La musica contribuisce ad alleviarli, ed è qui che entra in scena il talento di Eno: “Gli interventi si basano sulla proposta di musiche finalizzate a ridurre i livelli di stress, ansia e paura, a regolare il sistema autonomo e a favorire il recupero. Tali effetti benefici sono già stati dimostrati da numerosi studi nell’ultimo decennio. Il progetto di ricerca attivato presso l’Istituto Gaslini prevede la raccolta di dati sugli stati d’ansia, sulla percezione del dolore, sull’accettazione dell’anestesia, sulla qualità del risveglio post-operatorio e sui parametri vitali dei pazienti in relazione alla presenza di musiche d’ambiente, come quelle realizzate da Brian Eno”, conclude Davide Ferrari.

Attualmente la musicoterapia e le discipline integrate sono presenti nei reparti di Oncoematologia, Terapia Intensiva, Cardiologia, Preanestesia Cardiochirurgica, Neuropsichiatria Infantile, Trapianto di Midollo Osseo, Riabilitazione Medica, Reumatologia, Hospice Il Guscio dei Bimbi. Il progetto è diretto e realizzato da Echo Art, con la partecipazione di musicoterapisti dell’APIM (Associazione Professionale Italiana Musicoterapisti) e dell’AIM (Associazione Italiana Musicoterapisti). La supervisione del progetto è affidata allo psichiatra e musicoterapeuta Gerardo Manarolo, presidente APIM, coadiuvato dallo psicoterapeuta e musicoterapeuta Bruno Foti. Il monitoraggio è effettuato dalla ricercatrice Francesca Crivelli della Fondazione Tempia e la valutazione dell’impatto è effettuata dall’Università Salesiana di Torino.