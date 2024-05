Bonus famiglie 2024: una panoramica completa offerta da laborability

Nel moderno panorama professionale, caratterizzato da costanti mutamenti ed evoluzioni, rimanere aggiornati su leggi, normative e opportunità diventa essenziale per superare con successo le sfide quotidiane. In quest’ottica, laborability (www.laborability.com) costituisce un vero e proprio punto di riferimento.

La piattaforma digitale, fondata nel 2020 grazie al supporto di WI LEGAL, uno dei più celebri e autorevoli studi legali giuslavoristici attivi nel nostro Paese, costituisce un ecosistema pensato per supportare aziende e professionisti nella comprensione delle complesse dinamiche che caratterizzano l’attuale mondo lavorativo. Offre, infatti, articoli, contenuti e prodotti tecnologici, con lo scopo di rendere i lavoratori più consapevoli e di affiancarli nella comprensione dei propri diritti e doveri.

Laborability, dunque, è una piattaforma che parla di lavoro alle persone che lavorano. Fra le molteplici tematiche di cui si occupa, spiccano i bonus famiglie per il 2024. Quali sono, quindi, i principali? E quali sono i requisiti per accedervi? Ecco tutte le informazioni necessarie.

I principali sostegni economici dedicati alle famiglie nel 2024

Nel 2024, il governo italiano ha rinnovato e ampliato la gamma di bonus e sostegni economici destinati alle famiglie, con l’obiettivo di supportare i cittadini in diverse aree della vita quotidiana.

Ecco un elenco dei principali bonus a cui le famiglie possono accedere:

– Assegno di Inclusione. Fino a 780 euro al mese per nuclei con almeno un componente minore, disabile o over 60, con ISEE non superiore a 9.360 euro.

– Assegno Unico Universale per Figli a Carico. Contributo che varia a seconda dell’età dei figli e dell’ISEE, con maggiorazioni per le famiglie più numerose.

– Bonus Sociale ed Elettrico. Contributo straordinario per il pagamento della bolletta della luce per famiglie con ISEE fino a 20.000 euro (con almeno 4 figli).

– Bonus Gas. Risparmio del 15% sulla spesa annua del gas per famiglie con ISEE fino a 20.000 euro (per chi ha almeno 4 figli).

– Bonus Asilo Nido. Bonus fino a 3.600 euro per famiglie con figli nati dopo il 1° gennaio 2024 .

– Bonus Affitti. Accesso al Fondo per la morosità incolpevole e contributo comunale per l’affitto per inquilini con ISEE fino a 7.086 euro.

– Esenzioni Sanitarie. Agevolazioni per l’accesso alle prestazioni mediche (a seconda della regione) e riduzioni per cure odontoiatriche per famiglie in situazione di vulnerabilità sociale.

– Mutuo Agevolato. Garanzia statale dell’80% sul mutuo per l’acquisto della prima casa per giovani under 36 e famiglie numerose con ISEE fino a 40.000 euro.

– Supporto Formazione e Lavoro. Indennità pari a 350 euro mensili per disoccupati tra i 18 e i 59 anni che partecipano a corsi di formazione, con un ISEE familiare inferiore ai 6.000 euro.

Come richiedere i bonus

Nell’era digitale, la richiesta di bonus e sussidi si è notevolmente semplificata, grazie alla possibilità di accedere ai servizi online offerti dalle istituzioni pubbliche come l’INPS e l’Agenzia delle Entrate. Per usufruire di questi servizi, è essenziale disporre di un’identità digitale, come lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Quanti, infine, preferiscono un supporto diretto nella gestione delle pratiche, possono rivolgersi ad un Patronato. È in grado di offrire assistenza personalizzata, guidando gli interessati attraverso ogni passaggio del processo di richiesta, assicurando che tutte le documentazioni siano corrette e complete.