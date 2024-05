Bomba d’acqua sul ponente: allagamenti e disagi tra Pegli e Arenzano

Genova. Un forte e improvviso nubifragio è scoppiato nella serata di ieri sul centro della regione, coinvolgendo tutto il ponente genovese e provocando allagamenti e disagi tra Pegli, Pra’ e Arenzano.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco chiamati per allagamenti alcuni locali a Arenzano, dove l’Aurelia per diversi minuti è stata quasi impraticabile.

Un fiume in piena anche la viabilità di Pra’, dove lo svincolo che porta al casello autostradale è stato letteralmente sommerso dall’acqua, creando non pochi disagi per la viabilità.