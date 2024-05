Bollino rosso per le autostrade: oggi il rientro dal maxi ponte e domani tornano i cantieri

Genova. Si chiude oggi il maxi ponte di Primavera che ha visto milioni di italiani approfittare della combinazione delle feste del 25 aprile e del Primo Maggio con i fine settimana per godersi diversi giorni di ferie e vacanza, nonostante il meteo non sia stato particolarmente clemente, anzi.

Ma come tutte le cose belle, anche le feste finiscono e giunge il momento di tornare a casa. Per questo motivo la giornata di oggi è considerata da bollino rosso per tutte le tratte che attraversano il nodo autostradale genovese.

Nel dettaglio, secondo quanto previsto da Autostrade per l’Italia, il momento più difficile sarà il tardo pomeriggio, quando dovrebbe verificarsi il massimo del congestionamento del traffico. In particolare il momento critico è previsto dalle 16 all 19, ma sia prima che dopo saremo in regime di bollino giallo.

Quindi sulla A7 occhi puntati sulla tratta genovese in direzione di Milano, soprattutto lo snodo con l’A10 e l’A12. Queste ultime due tratte saranno sicuramente trafficate in direzione del capoluogo ligure, raccogliendo il traffico proveniente dalle riviere di ponente e levante in direzione delle autostrade che portano al Nord. E appunto saranno poi la già citata A7, insieme alla A26 e alla A6 a raccogliere tutto il flusso del rientro. Sperando che sia fluido e non a passo d’uomo.

RIMOZIONE CANTIERI ASPI

Per quanto riguarda le tratte in concessione ad Autostrade per l’Italia, sono stati rimossi tutti i cantieri impattanti su tutte le tratte dalla sera del 24 aprile fino alla mattina di domani, 6 maggio, garantendo due corsie per senso di marcia per facilitare gli spostamenti durante il lungo ponte di 25 aprile e 1° maggio.

Per quanto riguarda la ripresa dei lavori dopo il 6 maggio, sulla A12 i cantieri impattanti sono già stati rimossi con il periodo pasquale. Su A26 e A10 invece verranno riaperti i cantieri tra Masone e Ovada e tra Albisola e Celle Ligure, che verranno smontati al 31 maggio, quando la rete gestita da Aspi entrerà in assetto estivo, con due corsie per senso di marcia su tutte le tratte.