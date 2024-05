Bolkestein, balneari pronti al ricorso in Cassazione per ottenere gli indennizzi

Liguria. La vicenda dei balneari e l’annosa questione delle concessioni demaniali restano al centro del dibattito politico, in particolare in vista delle elezioni europee, ma soprattutto con la stagione estiva ormai alle porte e uno status di incertezza che pesa come un macigno sulla categoria e gli operatori del settore.

“Il Consiglio di Stato ha confermato la sua contrarietà alle proroghe delle concessioni demaniali marittime, salvo quella cosiddetta tecnica varata dal Governo Draghi” ricorda Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio.

“In attesa di una auspicata nuova legge, ha confermato la validità dei principi stabiliti dal Governo Draghi con l’art. 4 della legge 118/2024 come il diritto all’indennizzo pari al valore commerciale dell’azienda o la tutela di coloro che hanno gestito la concessione negli ultimi cinque anni ricavandone il reddito prevalente o esclusivo” aggiunge.

“Ancora più urgente e necessario un intervento legislativo chiarificatore da parte del governo da noi inutilmente sin qui invocato”.

“Ci riserviamo, ad un esame più approfondito, di nuovamente ricorrere alla Cassazione a Sezioni Unite per eccesso di giurisdizione” conclude il presidente del Sindacato Italiano Balneari.

Una forte preoccupazione sulla mancanza di norme chiarificatrici, che coinvolge anche gli stessi Comuni balneari competenti al rilascio delle singole concessioni, è stata di recente espressa dalle stesse Regioni, Liguria in primis.