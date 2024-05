Blue Economy career day raddoppia dopo il grande successo della prima edizione

Genova. Dopo il grande successo della prima edizione 2023, Genova Blue District, nell’ambito del progetto Blue Skills, e Genova for Yachting, l’associazione che rappresenta il comparto della nautica professionale genovese, organizzano due giornate di orientamento e reclutamento dedicate ai giovani e agli studenti che vogliono avvicinarsi ai mestieri e alle professioni della nautica dei super yacht.

Il Career Day, che si svolgerà mercoledì 29 e giovedì 30 maggio dalle 10 alle 17 negli spazi rinnovati del Genova Blue District in via del Molo 65, è organizzato in collaborazione con l’Università di Genova e si rivolge a studenti delle superiori, universitari e giovani inoccupati.

L’evento passa da una a due giornate differenziate per target – diplomati e laureati, maestranze, artigiani – con l’obiettivo di offrire più tempo e più occasioni di contatto. Il programma prevede ogni giorno due sessioni: una al mattino di presentazione e illustrazione dei mestieri e delle professioni che si possono svolgere in questo comparto, una (pomeriggio) di contatto diretto con le aziende di Genova for Yachting che saranno presenti – cantieri, agenzie specializzate, aziende specializzate, società di servizi e professionisti – e offriranno ai giovani e agli studenti la possibilità di effettuare colloqui individuali per concrete occasioni di lavoro e per approfondire e raccogliere utili informazioni per mettere a fuoco il loro futuro progetto formativo o di sbocco professionale. Per le scuole tecniche e professionali di settore sarà l’occasione di sviluppare contatti e opportunità per visite aziendali e tirocini in alternanza ( PCTO).

Il colloquio per i giovani laureati e laureandi sarà un’occasione per capire quali sono le competenze maggiormente richieste dalle imprese e toccare con mano le esigenze di un settore in continua evoluzione. L’Associazione Italiana Yacht Master e l’Associazione Marittimi Diporto (A.Ma.Di) saranno presenti per dare consigli orientativo/professionali ai candidati che vogliono intraprendere professioni di bordo.

Il primo giorno, mercoledì 29 maggio, le attività saranno rivolte a studenti delle scuole superiori, diplomati e laureati di facoltà quali: Ingegneria navale/nautica/design/meccanica/gestionale/chimica, Economia, Lingue /Turismo, Informatica e Giurisprudenza. Nei colloqui si cercheranno, per inserimenti o tirocini: project manager, buyer, project assistant, addetti commerciali, designer, addetti all’ospitalità, arredatori d’interni, agenti marittimi, yacht manager, esperti di comunicazione, assicuratori, esperti in pratiche doganali, impiegati risorse umane, avvocati.

Il secondo giorno, giovedì 30 maggio, le attività saranno invece rivolte alle maestranze specializzate e personale di bordo. Tra le figure richieste: falegnami, meccanici, carpentieri, saldatori, idraulici, tubisti, elettricisti, pittori, applicatori, tappezzieri, marmisti, ponteggiatori, motoristi, gruisti, ormeggiatori, operatori logistici, impiegati amministrativi, autisti, addetti alla sicurezza e operatori di magazzino.

«Quella di quest’anno si preannuncia un’edizione non solo ricca, ma preziosa: metterà infatti a contatto diretto la domanda e l’offerta per quanto riguarda il lavoro nautico. – ha commentato l’assessore al Lavoro del Comune di Genova – Sarà un’opportunità importante per indirizzare i nostri ragazzi in un mondo che rappresenta una grossa fetta del nostro mercato del lavoro e che può offrire occasioni che magari al momento nemmeno immaginano. Sono certo che sempre più ragazzi coglieranno le opportunità che questo tipo di lavoro può dare. Bene anche l’attenzione alle maestranze specializzate, comparto spesso trascurato ma cruciale perché senza di loro l’intero settore si bloccherebbe».

«Il mondo della nautica – ha affermato l’assessore al Mare e al Porto del Comune di Genova – è parte integrante della nostra Blue Economy. Non importa che si tratti di super yacht o di imbarcazioni turistiche, tutto ciò che gira intorno alla nautica è di vitale importanza. Oggi siamo chiamati a puntare a una nautica sostenibile, ancora più rispettosa delle acque che gli scafi solcheranno. È importante che i giovani siano proiettati in quest’ottica fin dalla ricerca del loro primo lavoro».

«Il successo dello scorso anno, 150 giovani, 25 aziende partecipanti di tutte le nostre cinque categorie, è stato di stimolo per impegnarsi ancora di più quest’anno con obiettivi più grandi anche perchè a Genova il comparto della nautica professionale continua a crescere e abbiamo raccolto dai nostri associati quasi 100 posizioni aperte a conferma che siamo un comparto di eccellenza, strategico per il territorio e per il futuro di molti giovani.– ha dichiarato Giovanni Costaguta, presidente di Genova for Yachting – Ringrazio il Blue District e il Comune per il lavoro fatto insieme e la fiducia rinnovata sul nostro progetto di Carrier Day: la formazione e l’orientamento professionale sono tra gli impegni più importanti per Genova for Yachting nell’ambito della sua missione di esprimere la forza della sua ampia e diversificata rappresentanza nei settori della blue economy».

Per partecipare all’iniziativa è possibile prenotarsi ai link presenti sul sito del Blue District: https://www.genovabluedistrict.com/eventi/career-day-il-tuo-futuro-nello-yachting-29-30-maggio/?occurrence=2024-05-29