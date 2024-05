Blatte, centro storico invaso: dopo il blitz della Asl chiusi la pasticceria Marescotti e Hamerica’s

Genova. Infestazione di scarafaggi. È quello che hanno trovato gli ispettori della Asl nei giorni scorsi in due noti locali del centro storico di Genova: la storica pasticceria Marescotti in via di Fossatello e la più recente hambugeria Hamerica’s in via San Lorenzo, che ha affisso un cartello chiuso per ristrutturazione. Per entrambi è stata inevitabile la sospensione temporanea dell’attività con chiusura totale al pubblico: potranno riaprire dopo aver completato la disinfestazione.

Il blitz della struttura di Igiene degli alimenti e della nutrizione è scattato lunedì scorso. Nel caso di Marescotti i tecnici della prevenzione hanno trovato blatte morte nell’ex laboratorio al piano superiore, nello spogliatoio e dietro al bancone. Insetti morti anche da Hamerica’s, in un locale tecnico e pure dietro al bancone.

Durante il controllo sono state rilevate altre non conformità, ma è stata solo l’infestazione a determinare la chiusura, com’era successo a febbraio per un’altra pietra miliare della tradizione genovese, l’osteria Da Maria di vico Testadoro, che nel frattempo ha risolto tutte le irregolarità e ha riaperto normalmente al pubblico.

A giudicare dalla frequenza con cui vengono trovati questi insetti è evidente che sia necessaria una pianificazione delle disinfestazioni in zone più complesse per quanto riguarda i cosiddetti animali critici come lo è il centro storico, per esempio.