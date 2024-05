Biker 17enne cade sulle alture di Arenzano, in ospedale al Santa Corona con l’elicottero

Arenzano. Escursione finita male questo pomeriggio per un 17enne in mountain bike sulle alture di Arenzano. Il ragazzo stava percorrendo il sentiero per ponte Negrone nei pressi del passo Gua quando è caduto rovinosamente a terra.

Per lui è scattata subito la mobilitazione di soccorsi: sul posto il soccorso alpino e i vigili del fuoco mentre si avvicinavano l’ambulanza della Croce Rossa del Ponente e l’automedica Golf 5 del 118 di Genova.

La situazione dalle prime informazioni sembrava critica, ma per fortuna il giovane biker aveva riportato solo escoriazioni e un trauma cranico. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Il 17enne è stato raggiunto dai soccorritori, stabilizzato e portato al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso con l’elisoccorso Grifo per effettuare tutti gli accertamenti del caso.