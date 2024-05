BigMama super ospite del Liguria Pride Village: concerto alla vigilia della parata

Genova. Svelato il nome della super ospite che venerdì 7 giugno animerà il palco dei Giardini Luzzati alla vigilia del Liguria Pride di sabato 8 giugno: si tratta di BigMama, che farà tappa anche nel capoluogo ligure nell’ambito del suo “Pride Tour”.

La rapper e cantautrice 23enne, che lo scorso febbraio ha debuttato al Festival di Sanremo con il brano “La rabbia non ti basta” e lo scorso primo maggio è salita sul palco del concertone di Roma, ha ufficializzato la tappa genovese su Instagram condividendo anche tutte le altre date: oltre al concerto genovese si esibirà in occasione dei Pride di Roma, Palermo, Milano e Padova. In parallelo porterà avanti il “Sangue Summer Tour”, 14 date inaugurate dal concerto di Roma del 24 maggio e concluse con quello di Cuneo, il 13 settembre, al Connessioni Festival.

“Mi hanno detto ‘non fare troppe date sennò ti stanchi’ – ha scritto su Instagram – Ho capito ‘servi BigMama su tutti i palchi’. Dove ci vediamo amori miei?”.

Il conto alla rovescia per il Liguria Pride, intanto, è iniziato: la manifestazione per i diritti Lgbtqia+ animerà la città sabato 8 giugno con un corteo per le vie del centro e un concerto conclusivo ai Giardini Luzzati, e anche quest’anno proprio i Luzzati si trasformeranno, a partire dal primo giugno, in un grande villaggio che ospiterà concerti, talk, incontri, laboratori e attività per bambini e famiglie.