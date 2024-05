Belen Rodriguez torna a Genova: domenica di bagni e sole a Nervi

Genova. Weekend ligure, il secondo in poche settimane, per Belen Rodriguez. Dopo Sestri Levante, dove è arrivata con la sorella Cecilia in occasione del Riviera Film Festival, la showgirl argentina è tornata infatti in Liguria per trascorrere una giornata al mare e ha scelto Nervi.

La foto ricordo arriva direttamente da Rodriguez, che sul suo profilo Instagram ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono in costume da bagno, il mare azzurro della Liguria e l’inconfondibile scaletto della passeggiata Anita Garibaldi sullo sfondo: “La vita è bella”, è il commento a corredo delle immagini.

Non è chiaro con chi la showgirl abbia trascorso il fine settimana genovese. A Sestri Levante, come detto, lo scorso 9 maggio era arrivata con la sorella Cecilia per parlare della partecipazione al reality di Amazon “Celebrity Hunted” nel corso di un incontro organizzato dal Riviera Film Festival.

A marzo invece aveva visitato i piccoli pazienti dell’ospedale Gaslini in compagnia di Vanni Oddera e dell’amica amica genovese Matilde Bruzzone, nuora di Paolo Berlusconi. Il rapporto di Belen con Genova, d’altronde, affonda le radici anche nel suo passato sentimentale: la showgirl è stata legata per quattro anni al calciatore Marco Borriello, dal 2004 al 2008, periodo in cui l’ex attaccante è stato anche in forza al Genoa.