Genova. Con il tradizionale taglio del nastro, e alla presenza delle istituzioni locali, è partita ufficialmente questa mattina la Genova BeDesign Week, la manifestazione del design a cielo aperto in programma dal 22 al 26 maggio 2024 nel Centro Storico che anche quest’anno, per la sua quinta edizione, offrirà l’opportunità di esplorare nuovi orizzonti creativi ed analizzarne l’impatto sulla società in evoluzione. Sono 166 gli espositori coinvolti e 122 gli appuntamenti in calendario suddivisi tra convegni (20), eventi nel distretto (46), eventi fuori distretto (19), momenti musicali (35) e mostre (2). In aumento anche i luoghi espositivi (110) tra atri di palazzi (42), attività del distretto (36) e fuori dal distretto (7), piazze (12) aperte al pubblico nei cinque giorni della manifestazione organizzata dal Dide – Distretto del Design di Genova con il supporto e la collaborazione di Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova e Ascom Confcommercio Genova. Numeri rilevanti che testimoniano la crescita costante di un evento che dal 2018 ha valorizzato la rive gauche di una parte della città vecchia – la zona compresa tra via San Lorenzo, via San Bernardo e Santa Maria di Castello – e coinvolto un numero sempre più alto di professionisti del settore.

QUATTRO STAR DELL’ARCHITETTURA PROTAGONISTE DEL DESIGN FESTIVAL

Quest’anno la Genova BeDesign Week diventa anche evento e in occasione della sua quinta edizione nel Centro Storico, organizza Il Design: tutto qui. Anteprima Design Festival Genova, tre dialoghi già sold-out con protagonisti quattro archistar del panorama internazionale.

Michele De Lucchi, Fabio Novembre, Clara Bona e Luca Molinari saranno infatti i protagonisti dei tre incontri dell’evento promosso e organizzato dal DiDe in collaborazione con Platform Architecture e con il supporto di Comune di Genova, Camera di Commercio, Regione Liguria. Il tema del ciclo dei tre incontri è “Rifugi dell’Anima. 3 eventi, 3 progettisti, 3 visioni su come il design delle nostre case ci riflette e ci trasforma”. Dialoghi a cura di Platform con Luca Molinari.

In anteprima il tour della Genova Bedesign Week 2024

Il primo appuntamento previsto, nel primo giorno della Genova Design Week, è in programma oggi, mercoledì 22 maggio, alle ore 17.30, nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa. Per l’occasione Michele De Lucchi, fondatore di Amdl Circle, già tra i protagonisti delle correnti di avanguardia nell’architettura e nel design sin dagli anni Settanta, parlerà di progettazione multidisciplinare.

Il secondo incontro in calendario è con Fabio Novembre (giovedì 23 maggio alle ore 17,30 nella Sala del Bergamasco della Camera di Commercio di Genova in via Garibaldi 4) architetto noto per aver fondato il “Novembre Studio”, con il quale da oltre trent’anni opera nell’ambito dell’architettura, degli interni e del design. I suoi progetti comprendono edifici per grandi istituzioni private, hotel, sistemi retail e interventi residenziali.

Il terzo e ultimo appuntamento vedrà protagonista Clara Bona, architetto e giornalista fondatrice dello Studio98, piccolo studio tutto al femminile che si occupa di ristrutturazioni di appartamenti, interior design e restyling. L’appuntamento è fissato per venerdì 24 maggio alle ore 17.30, al TiQu Teatro Internazionale di Quartiere. Nel dibattito si parlerà della diversità delle case, che rispettino il luogo, il contesto in cui si trovano e soprattutto la personalità di chi le abita.

Modera e contribuisce al dialogo in tutti e tre incontri Luca Molinari, architetto, critico, curatore, professore ordinario di Teoria e Progettazione architettonica presso L’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e Direttore Editoriale di Platform.

Oltre alla loro presenza si segnala quella di altri grandi nomi dell’architettura: alla GBDW 24 sbarcano anche Gianluca Peluffo, Alfonso Femia e Hembert Penaranda, professionisti legati per ragioni diverse al territorio ligure, protagonisti di alcuni dei talk in programma alla GBDW 24. Si inizia mercoledì 22 maggio alle ore 19,30 con Peluffo&Partners che parleranno di “Architettura genealogica” in Piazza San Lorenzo, venerdì 24 maggio alle ore 19.30 Hembert Penaranda proporrà il convegno “La forza delle idee” sempre in Piazza San Lorenzo e sabato 25 maggio alle ore 10 Alfonso Femia propone “ARTE, CITTÁ, TERRITORI…la cultura come fulcro della rigenerazione urbana”. Altro appuntamento da segnalare sabato 25 maggio alle or 15.30 dal titolo “La Psichicità del Marmo” con protagonista Carlo Orsini, impegnato in una lettura che incrocia geologia, antropologia, psicanalisi, decorazione d’interni e panpsichismo, attraverso gli studi di cultura visuale, tradizione buddista e la filosofia della simpoiesi di Emanuele Coccia.