Bambini scomparsi, la campagna di sensibilizzazione della polizia sbarca al Porto Antico

Genova. La polizia di Stato ha partecipato anche quest’anno ad una serie di iniziative dedicate alla Giornata internazionale per i minori scomparsi al fine di aiutare i giovani a riconoscere le situazioni di disagio e prevenire i rischi connessi agli episodi di scomparsa, sottolineando l’importanza di rivolgersi alle Forze di Polizia.

Ieri, in particolare, in occasione della Festa dello Sport al Porto Antico, la Questura di Genova ha allestito un punto informativo con personale della divisione anticrimine formato sul tema per la distribuzione del materiale informativo e la diffusione di utili consigli. Presente allo stand anche Night Spirit, il cane poliziotto, ormai in quiescenza, per la ricerca delle persone scomparse, che ha dato grande prova del suo fiuto.

Insieme alla Fondazione Amber Alert Europe, attiva sui temi dei bambini scomparsi e a rischio, quest’anno la polizia di Stato ha realizzato la campagna Controlla. Rifletti. Denuncia… e non perdere tempo, chiama il numero di emergenza 112 per diffondere consigli utili per i genitori che sperimentano il trauma della scomparsa di un bambino. In momenti così delicati, sapere quali passi intraprendere può fare la differenza . Per ulteriori informazioni sulla campagna, si segnala il sito https://www.amberalert.eu/check-think-report/it

Per entrare in contatto con la polizia è attiva l’app YouPol, che consente una diretta richiesta di assistenza alle sale operative delle Questure, per episodi di violenza di genere, bullismo e spaccio di droga. L’app è attivabile su smartphone, tablet e computer e consente di trasmettere messaggi agli operatori delle sale operative, ma non sostituisce in alcun modo il numero di emergenza 112 in caso di pericolo imminente.

Per favorire le ricerche dei minori è disponibile il sito italiano per i bambini scomparsi https://it.globalmissingkids.org (accessibile anche da https://globalmissingkids.org/), gestito dal Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, che è parte di una rete internazionale di 31 Paesi, coordinata dalla statunitense ICMEC – International Center for Missing and Exploited Children. Per i casi di minorenni di cui si sono perse le tracce da lungo tempo, è anche possibile inserire le immagini age progression degli scomparsi.

Si ricorda che è anche attivo il numero unico europeo 116000 – Linea telefonica diretta per i minori scomparsi (https://116-000.it/ ), affidato dal ministero dell’Interno alla gestione della Fondazione “S.O.S. Il Telefono Azzurro ETS”.