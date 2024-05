“Crescere bene”, De Ferrari si anima per le “Olimpiadi dei bambini”

Genova. Circa 350 bambini si sono ritrovati mercoledì mattina in piazza De Ferrari, in occasione del passaggio della quinta tappa del Giro d’Italia, per partecipare ai giochi e alle attività organizzate nell’ambito delle Olimpiadi dell’educational Crescere Bene.

L’evento, che ha il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova, è arrivato alla sua terza edizione ed è inserito nell’offerta formativa di Alisa. Nel corso di tutte le edizioni ha coinvolto 38 classi di 21 istituti comprensivi di tutto il territorio ligure da Imperia a La Spezia, per un totale di circa 800 bambini e famiglie.

Al centro del progetto esperienze di gioco che coniugano competenze su protezione dell’ambiente e del mare, alimentazione e sport, acquisite dagli alunni nello svolgimento percorso di quiz e laboratori proposti durante il secondo quadrimestre dell’anno scolastico. I ragazzi a scuola hanno sperimentato come applicare la teoria delle materie scolastiche alla vita di tutti i giorni per superare la prima fase di gioco, e per rispondere ai quiz c’è stato bisogno di confrontarsi come adulti: negoziare, ascoltarsi reciprocamente e trovare un accordo sulle risposte.

Uno speciale spin-off del progetto ha coinvolto le scuole dell’infanzia genovesi per la preparazione di un elaborato che raccontasse Genova Capitale Europea dello Sport 2024. I bambini hanno sperimentato, in forme molto creative e particolareggiate, come utilizzare i materi del riciclo per rappresentare lo sport nella loro città e le creazione verranno esposte dal Comune di Genova.

“Un appuntamento che ormai si rinnova per il terzo anno consecutivo e che, pur svolgendosi a Genova, abbraccia studenti di tutta la Liguria – è stato il commento dell’assessora regionale allo Sport Simona Ferro –Parliamo di un progetto virtuoso che nel suo titolo vede anche l’obiettivo principale: quello di regalare ai nostri bambini e ragazzi, attraverso il gioco, esperienze e competenze che li possano far davvero crescere bene, nel segno dell’ascolto, del confronto e del rispetto reciproco. Complimenti agli organizzatori e a tutti gli insegnanti che anche quest’anno hanno svolto un lavoro importantissimo per i giovani”.

“È sempre un vero piacere sostenere il progetto “Crescere Bene” e l’approccio adottato nei confronti dei più piccoli per imparare a prendersi cura del nostro pianeta grazie a corretti stili di vita e comportamenti virtuosi – ha aggiunto l’assessora alle Politiche dell’Istruzione del Comune di Genova Marta Brusoni – Affinché le nuove generazioni diventino cittadine e cittadini in grado di costruire un futuro migliore per tutti, la loro educazione, sensibilizzazione e formazione producono risultati efficaci quando, come in questo caso, sono sviluppate attraverso coinvolgimenti diretti ed esperienziali. Questa terza edizione dell’iniziativa che promuove la cultura ecologica, oltre a rendere protagoniste le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, ha completato la propria offerta con lo speciale spin-off per le scuole dell’infanzia che, come Comune, abbiamo fortemente proposto”.