Badia di Tiglieto in vendita sul mercato dell’extra lusso: “Possibile costruire un eliporto”

Genova. “Nel contesto idilliaco dell’Appennino ligure, nel territorio della città metropolitana di Genova e non lontano dal confine con il Piemonte, si trova questa abbazia medievale. Il maestoso complesso, che ha conservato nei secoli la sua importanza culturale e architettonica, si compone di diversi edifici tra cui casali, un fienile e una chiesa consacrata con campanile, per una superficie interna complessiva di oltre 4200 mq. Tutto intorno, solo la natura incontaminata. I terreni di proprietà, tra giardini, campi e boschi, contano un totale di 78 ettari”.

Questa descrizione riporta tutta la bellezza e l’importanza di uno dei tesori più preziosi della nostra regione e forse del paese. E sarebbe anche una descrizione quasi emozionante, se non fosse un annuncio di vendita. Sì, perchè il complesso dell’Abbazia di Santa Maria alla Croce, più comunemente conosciuta come Badia di Tiglieto è oggi in vendita, sul mercato dell’extra lusso, destinato a diventare potenzialmente un patrimonio privato esclusivo per pochi.

Una situazione incredibile che in queste ore sta creando una vera e propria ondata di indignazione tra cittadini e residenti non solo della zona ma di tutta la provincia: i tratta infatti della prima abbazia cistercense d’Italia, un vero e proprio gioiello medievale, originario del XII secolo, fondato quando un gruppo di monaci provenienti dalla Borgogna decise di stabilirsi per la prima volta fuori dalla Francia, insediandosi in quest’area ricca di praterie e immense distese di boschi all’epoca incontaminati. Un vero e proprio scrigno di bellezza e storia, incastonato sull’Appennino Ligure, e che per molti genovesi è molto più di una “cartolina”, ma una vera e propria meta del cuore, tra pascoli, fiumi e montagne.

La vendita del complesso è pubblicizzata sul sito specializzato in operazioni immobiliari di extra lusso “Lionard Luxury Real Estate”, senza una indicazione di prezzo ma in trattativa privata. Quanto può valere un gioiello del genere? Nella brochure viene riportata la storia del complesso, con tutti gli aneddoti relativi alle tante vicende che in questi 900 anni di vita si sono intrecciate proprio sotto il campanile della abbazia.

Sul proprio sito web, il FAI riporta che l‘abbazia è oggetto di un contratto di comodato d‘uso stipulato nel 1996 con la Congregazione Italiana dell’Ordine Cistercense, la Curia Vescovile di Acqui, la Regione Liguria, il Parco del Beigua, la Provincia di Genova e il Comune di Tiglieto, della durata complessiva di 90 anni. Cosa che metterebbe una ulteriore incognita sulla gestione di questo “affare” e che testimonia come la collettività abbia investito diversi milioni in questi anni, tra finanziamenti regionali e comunale, per il suo restauro e la sua valorizzazione culturale e architettonica.

Negli ultimi decenni questo gioiello è stato mantenuto vivo e visitabile (con all’interno anche un piccolo museo) anche dalla scrittrice marchesa Camilla Salvago Raggi, morta però nel 2022. Secondo alcune voci raccolte in vallata, gli eredi, visti gli alti costi di manutenzione e lo scarso ritorno economico di un simile complesso, hanno deciso di vendere: “La marchesa diceva sempre che era solo per rispetto ai suoi antenati e alla popolazione che continuava a sostenere i costi”, rivela a Genova24 un residente della zona, che preferisce però restare anonimo.

Oggi, quindi, uno dei nostri gioielli, parte integrante della storia del paese, è sul mercato del lusso, in attesa di qualche magnate con i “big money” pronto a trasformarla in una reggia privata. Il tutto nell’anno in cui Genova è capitale del Medievo e dopo che, nel 2020, il complesso ha spento le sue prime 900 candeline. Oggi non c’è certezza sul suo futuro ma il rischio è che la prossima festa di compleanno sia davvero privata. Mentre tutta la comunità genovese e ligure sarà privata di uno dei suoi tesori più iconici e affascinanti