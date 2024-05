Badia di Tiglieto, accordo in vista con la proprietà: “Sarà garantita la fruizione pubblica”

Genova. Si diradano le nuvole sopra la Badia di Tiglieto, il tesoro dell’entroterra genovese finito ancora una volta alla ribalta della cronaca questa volta non per il suo splendore ma per la notizia della messa in vendita da parte della proprietà all’interno del circuito immobiliare dell’extra lusso. Dopo il clamore mediatico, è scattata infatti la mobilitazione del Comune di Tiglieto e di Città Metropolitana che avrebbe portato ad un accordo, ancora in fase di definizione, per garantirne la fruizione pubblica.

Ad anticiparlo a Genova24 lo stesso sindaco di Tiglieto, Giorgio Leoncini: “Al momento non possiamo sbilanciarci, ma nei prossimi giorni dovrebbe essere definito un accordo tra proprietà, Comune e Città Metropolitana per assicurare l’apertura al pubblico di questo inestimabile tesoro“. Un accordo che metterebbe in salvo la possibilità di visita da parte dei cittadini allo storico complesso, il primo fondato dai monaci cistercensi su suolo italico, nel lontano XII secolo.

Una soluzione che dovrebbe prescindere dalla proprietà stessa del complesso, per il quale, in questi giorni, sono state numerose le dimostrazioni di affetto e preoccupazione da parte di migliaia di cittadini ed estimatori: “Tutta l’abbazia ha comunque tantissimi vincoli legati all’architettura, alla storicità del manufatto e al paesaggio – ha poi ricordato il sindaco – cosa che dovrebbe evitare qualsiasi tipo di rischio di speculazione“.

Una visita organizzata dal Beigua Geopark

Un rischio che però in molti vorrebbero che non si dovesse correre in alcun modo: “Nelle prossime ore si riunirà il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valle Stura e Orba – spiega Katia Piccardo, sindaco di Rossiglione – in cui voteremo un ordine del giorno per la salvaguardia della fruizione pubblica della Badia, cosa che deve essere garantita in ogni modo visto le ingenti risorse pubbliche che in questi anni sono state messe da parte di Città Metropolitana, Regione Liguria e dalla Comunità Europea. Risorse che ha permesso tutti quei lavori di recupero e manutenzione che hanno permesso la conservazione ottimale di questo bene. Un dato per cui non si può avere la memoria così corta”.

Ma non solo: “Il documento verterà anche sulla salvaguardia di tutto il complesso. L’idea è anche quella di mettere un carico istituzionale sul valore culturale, storico e sociale di quel bene che deve essere tutelato in ogni modo. Oggi e nel futuro – sottolinea Piccardo, aggiungendo poi una battuta sarcastica quanto pragmatica – E’ vero che i vincoli sono talmente tanti che è difficile anche solo pensare a qualche speculazione, ma dall’altro lato nel nostro Paese talvolta accadono cose impensabili“. Meglio non rischiare.