Autovelox, la riforma è legge: ecco tutte le modifiche. Il ministero non scioglie il nodo delle omologazioni

Genova. La nuova regolamentazione degli autovelox voluta dall’attuale ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è legge, e nelle prossime ore sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale diventando quindi vigente. Il testo prevede una serie di norme pensate per mettere fine “alla giungla delle migliaia di autovelox selvaggi in tutta Italia” ma al contempo elude di risolvere la spinosissima questione dell’omologazione della strumentazione, lasciando da questo lato ancora spazio all’incertezza.

Ma cosa cambia? La regola principale del decreto è che i radar per sanzionare la velocità non potranno più operare in contesto urbano sotto i limiti del 50 chilometri all’ora. Ma non solo. La nuova legge prevede che i velox debbano essere collocati in base alle necessità di controllo in situazioni di rischio comprovato. La scelta delle strade sui quali collocare i dispositivi andrà individuata con provvedimento del prefetto: saranno selezionate in base a un elevato livello di incidentalità, documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali. Inoltre viene determinata la distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l’altro in modo da evitare la proliferazione e le “multe a grappolo”.

Fuori dai centri i segnali di limite di velocità dovranno essere posizionati almeno 1 chilometro prima del velox, la velocità massima individuata non deve essere inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quella massima generalizzata da codice della strada rispetto alla tipologia di strada. Così ad esempio sulle strade extraurbane principali, dove è previsto un limite di 110, “il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite di velocità è fissato ad almeno 90 km/h, ma non per limiti inferiori”. Il decreto precisa poi che l’utilizzo di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento da parte delle forze dell’ordine è consentito solo se è seguita poi la contestazione immediata, altrimenti dovranno essere scelte postazioni fisse o mobili, debitamente visibili.

“Mettiamo un po’ di ordine, perché l’Italia non può avere da sola il 10% degli autovelox di tutto il mondo – ha commentato il ministro Salvini – quindi con la direttiva che ho avuto l’onore di stendere e di firmare, l’autovelox, dove ci sono incidenti, dove c’è una scuola, un asilo nido, una casa di riposo, un ospedale, una strada stretta, è sacrosanto; ma l’anarchia dell’autovelox ovunque magari mezzo nascosto per fregare l’automobilista, il camionista o il motociclista non sarà più possibile”.

Le prime ricadute per quanto riguarda il territorio genovese saranno l’eliminazione del velox all’uscita del casello di Genova Aeroporto (posizionato in direzione della Guido Rossa) regolato su un limite dei 30 chilometri all’ora e quindi non più legale, mentre più genericamente dovrà essere rivista la segnaletica del nuovo velox di via Polonio. Da verificare, inoltre, la distanza e la cartellonistica sulla Aurelia di Levante, tra Camogli e Nervi, dove negli ultimi anni sono stati installati dai vari comuni attraversati dalla strada statale, una serie di radar in successione. Problemi di segnaletica anche per gli autovelox sulla statale 45 della Val Trebbia, dove i dispositivi dovranno essere maggiormente segnalati.

Resta da sciogliere, invece, il nodo della omologazione degli strumenti di rilevazione della velocità, di fatto oggi la questione che tiene in sospeso decine di migliaia di contestazioni e milioni di sanzioni che le amministrazioni locali mettono in bilancio ogni anno. Un chiarimento che non è arrivato e che in molti chiedevano al governo, soprattutto dopo la sentenza della Cassazione dello scorso aprile che ha stabilito che, se gli autovelox non sono muniti di decreto di omologazione emesso dal ministero dei Trasporti, i dati che hanno rilevato sono inutilizzabili perché inattendibili. In Italia non esistono infatti autovelox omologati ma solo approvati e tutte le multe fatte da autovelox a partire dal 18 aprile sono impugnabili”.

Uno stallo che colpisce anche Genova, dopo che i giudici di cassazione hanno aperto questo precedente pericolosissimo per le casse dei Comuni italiani. “Le entrate prodotte da autovelox e simili cubano circa 6-7 milioni di euro all’anno, cifra che risulta dal rendiconto finanziario”, spiega l’assessore al Bilancio Pietro Piciocchi. Secondo dati del Codacons il capoluogo ligure sarebbe la terza città italiana per quota di incassi dai sistemi automatici di rilevamento della velocità.