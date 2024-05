Autostrade: incidente, cantieri e traffico congestionato, oltre 10km di code sulle tratte liguri

Liguria. Un incidente, ma anche cantieri e traffico congestionato. Sono gli ingredienti di un’altra giornata difficile sulle autostrade liguri dove, al momento, si registrano oltre 10km complessivi di code.

Il sinistro si è verificato in mattinata, intorno alle 9, tra Imperia est ed Imperia Ovest, in direzione Savona, come riportato da Riviera24.

Un camioncino sarebbe stato urtato da una vettura, con due persone coinvolte di cui un uomo di circa 60 anni trasportato al pronto soccorso di Imperia. L’incidente ha avuto ovvie ripercussioni sul traffico.

Nel dettaglio, ecco tutte le code presenti. Si registrano code di 5 km tra Arma Di Taggia e Imperia Est, in direzione Italia. E rallentamenti di 1 km tra Imperia Est e S. Bartolomeo in direzione Italia, causa lavori.

Coda di 3 km anche tra Confine di Stato e Barriera Confine di Stato, in direzione Italia, sempre causa lavori.

Situazione difficile anche nel savonese, con una coda di 6 km tra bivio A10/inizio complanare Savona e Celle Ligure, in direzione Genova, per lavori. Coda di 2 km anche tra Celle Ligure e Varazze, in direzione Genova, causa cantieri.

Infine, coda di 4 km tra Genova Pegli e bivio A10/A7, in direzione Genova, per traffico congestionato.