Autorità portuale, i lavoratori a Piacenza: “Basta scelte imposte dalla politica”. Ma il fronte sindacale si spacca

Genova. Sono ore di tensione e preoccupazione a Palazzo San Giorgio. L’inchiesta che ha portato all’arresto dell’ex presidente Paolo Emilio Signorini e all’iscrizione del commissario Paolo Piacenza nel registro degli indagati agita i 350 dipendenti dell’Autorità di sistema portuale, un ente fondamentale che adesso rischia di restare bloccato tra l’attività ispettiva ordinata dal Mit e l’attesa di un nuovo presidente per cui “ci vorranno mesi”, come ha paventato il viceministro Edoardo Rixi.

In questo contesto fa rumore la lettera che la segreteria Fit Cisl e la rappresentanza sindacale aziendale hanno inviato al commissario Piacenza dopo essersi riuniti in assemblea. Un testo in cui si mette sotto accusa il modus operandi degli ultimi anni e si dice basta alle “scelte imposte da soggetti politici”, chiedendo la “piena operatività del comitato di gestione per evitare la paralisi delle attività dell’Autorità di sistema portuale”. Nelle stesse ore, però, si spacca il fronte sindacale. In una nota interna la Filt Cgil e la Uiltrasporti accusano la Fit Cisl di aver compiuto “atti unilaterali” e attacchi nei confronti dei propri delegati in presenza dell’amministrazione “con motivazioni del tutto simile a quelle della controparte stessa”. Risultato? “Si è deciso di interrompere con effetto immediato i rapporti unitari e procedere con discussioni separate”.

Stamattina, quindi, la pesante missiva firmata solo dalla Fit Cisl, che rappresenta la maggioranza relativa dei lavoratori con circa 100 voti: “Intanto – scrivono sindacalisti e lavoratori – vogliamo ribadire quanto già avevamo segnalato in tempi non sospetti, allorquando avevamo denunciato il prevalere di una visione organizzativa strettamente verticistica, che aveva posto al centro decisionale pochi soggetti con scelte che, quanto meno in termini di opportunità, appaiono alquanto discutibili, e hanno condotto inevitabilmente alla sclerotizzazione di importanti processi decisionali. In questi anni abbiamo assistito a corse folli, a volte poco o mal ragionate, in merito a modalità lavorative che sono poi ricadute sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici inconsapevoli dei reali indirizzi intrapresi, e spesso assegnate senza una seria programmazione che rispecchiasse le reali urgenze dei pubblici interessi e della comunità portuale nel suo complesso. Ribadiamo che scelte di questo tipo non possono essere esclusivamente politiche ma anche e prioritariamente necessariamente tecniche”.

“Le ricadute in termini d’immagini sono enormi, tant’è che si parla già di riforma delle Autorità di sistema portuale, come se il problema dovesse necessariamente ricadere su un ente che in termini storici ma anche economici ha sempre avuto un ruolo di primaria importanza. Tuttavia, in questi ultimi anni abbiamo visto un ente che non aveva più la vera disponibilità di scelte che gli appartengono per legge ma che venivano imposte da altri soggetti politici. In questa triste vicenda – prosegue la lettera – i dipendenti si sono sentiti soli auspicando invano di poter ricevere dall’Ente comunicazioni o indirizzi da poter seguire per operare con serenità”.

Si chiede quindi che “venga garantita la piena operatività del comitato di gestione necessaria ad evitare le paventate possibili paralisi delle attività istituzionali della Adsp” e “che l’ente ripristini le figure istituzionali previste dalla legge portuale, cioè il segretario generale, al fine del corretto bilanciamento delle attività istituzionali/amministrative dell’ente comprese quelle connesse alle normali relazioni industriali, ci vengano date risposte immediate in merito alla tutela delle attività che responsabili unici di progetto che si occupano delle gare di appalto sono tenuti a portare avanti anche in merito alle risorse Pnrr che sono tenuti a gestire, e così anche delle attività dei responsabili del procedimento per tutti gli altri processi in corso e conseguentemente di tutte le figure tecnico-amministrative coinvolte e ci vengano illustrate quali azioni correttive all’interno dell’ente si intendano percorrere in ragione degli accadimenti che ci hanno investito, azioni anche in termini di riabilitazione reputazionale. Poi “che si chiuda subito con la lunga stagione degli incarichi dirigenziali assegnati ad interim” e che “si torni a dar voce ai professionisti e ai tecnici dipendenti di questa Autorità in possesso delle competenze per poter dire la loro”.

C’è anche un passaggio sulla frattura rispetto alle altre sigle: “Abbiamo subito l’instaurarsi di un modello basato sull’estremizzazione della competizione più che sulla collaborazione, tanto da inasprire i rapporti tra i colleghi. E come Rsa ci teniamo a precisare che abbiamo sempre auspicato un percorso costruttivo con le altre organizzazioni sindacali, ma rivendichiamo l’autonomia di poter esprimere le nostre preoccupazioni e le nostre richieste che sono diametralmente opposte alle posizioni dei vertici dell’Authority come invece qualcuno insinua”.

Nel frattempo in questi giorni sono arrivati gli ispettori della commissione inviata dal Mit per fare luce sugli atti di concessione a partire dal quadro disegnato dalla Procura, che indaga per corruzione e abuso d’ufficio. Nel mirino ovviamente il Terminal Rinfuse e l’ex Carbonile, oggetto dei presunti rapporti corruttivi tra Signorini, Toti e Spinelli, ma anche le altre procedure. Ci vorranno quattro mesi per passare al setaccio tutti i documenti e bloccare eventualmente le pratiche che dovessero risultare illegittime. Il personale, supportato da Corte dei conti e Capitanerie di porto, potrà anche svolgere audizioni tra funzionari e impiegati. Al termine verrà prodotta una relazione.

Tre giorni fa Rixi spiegava che il nuovo presidente non arriverà prima del 2025, benché Salvini avesse annunciato il bando in tempi brevi. Il problema è l’intesa con la Regione: il ministero non vorrebbe chiederla a un facente funzioni come Alessandro Piana (il quale tuttavia ha dato piena disponibilità a concederla) per non delegittimare la nomina dal punto di vista politico. Allo stesso tempo, se Toti tornasse in carica dopo la revoca degli arresti domiciliari, il suo benestare alla nomina del successore di Signorini e Piacenza creerebbe più di un imbarazzo. Oggi il segretario regionale del Pd Davide Natale mette il dito nella piaga: “La nomina si può fare in tempi rapidi e si poteva fare già a fine 2023 come avevamo chiesto con forza. Piana però attribuisce per questa nomina un ruolo al Comune di Genova che invece non è previsto da nessuna norma, un’invenzione tutta sua che dimostra come questa maggioranza di centrodestra e chi la guida non abbia le competenze per governare anche le procedure e i ruoli più semplici”.