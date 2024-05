Autorità portuale a rischio stop, l’allarme di Rixi: “Nuovo presidente non prima del 2025”

Genova. Ci vorranno “mesi” per la nomina del nuovo presidente dell’Autorità portuale, anche perché “se si dovesse avviare la procedura domattina non penso che prima dell’inizio dell’anno prossimo si sia in grado di avere un nuovo presidente”. Parola del viceministro Edoardo Rixi, intervenuto a margine di un convegno a Genova, secondo il quale “c’è un problema di gestione nel frattempo della situazione”.

Considerazioni che suonano quasi come un allarme. Ad oggi Palazzo San Giorgio, dopo l’addio di Paolo Emilio Signorini, è governato da un commissario straordinario, Paolo Piacenza, indagato per abuso d’ufficio nella maxi inchiesta della Procura di Genova. Lo stesso Rixi aveva posto il tema dell’intesa necessaria con la Regione, dicendo che “non sappiamo a chi chiederla”, poi Salvini aveva assicurato che a breve sarebbe partita la chiamata dal ministero dei Trasporti e pochi giorni dopo, al termine della cerimonia per la posa (futura) del primo cassone della nuova diga, il presidente ad interim Alessandro Piana si era detto pronto a espletare quella che considera una “formalità”. Nel frattempo è stata costituita la commissione ispettiva che nei prossimi quattro mesi andrà a caccia di eventuali irregolarità negli atti dell’Authority relativi alle concessioni.

“A me dispiace che molti politici facciano su questa vicenda grancassa mediatica senza neanche conoscere come vengono designati i presidenti e quali sono i processi – continua Rixi -. La situazione sul porto di Genova è molto delicata e quindi bisogna avere un’attenzione particolare in questo momento nei confronti dei lavoratori portuali in modo che non si sentano abbandonati e non si sentano strumentalizzati. È il primo tema che va messo subito sul piatto anche perché credo ci siano molti importanti provvedimenti che l’Autorità portuale dovrà prendere nelle prossime settimane e quindi questa è la prima cosa che mi preoccupa”.

“Da qui in avanti poi – prosegue – si possono affrontare tutti i problemi. Ma il porto di Genova non può essere argomento di contrattazione politica: c’è un interesse superiore che è quello del Paese e che va sempre salvaguardato”. Alla domanda se in attesa di un nuovo presidente si possa procedere sui moli e possano essere firmati tutti i provvedimenti necessari al funzionamento dello scalo, il viceministro replica: “Di questo discuteremo in questi giorni, non spetta a me parlare di queste cose”.