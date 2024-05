Auto ribaltata in autostrada al bivio A10/A26: cinque feriti e traffico bloccato

Genova. Grave incidente stradale nel pomeriggio di questo sabato 11 maggio sul nodo di Genova, al bivio tra l’autostrada A26 e l’A10 in direzione sud.

Il traffico è rimasto momentaneamente bloccato – poi è tornato a scorrere su una sola corsia – per coloro che da Gravellona Toce sono in viaggio verso Ventimiglia a causa di un’auto che si è ribaltata.

Autostrade per l’Italia segnala conseguenti code di 2 chilometri tra Masone e il bivio dellìA10 verso Genova. In alternativa il consiglio è di uscire e rientrare in autostrada sull’A10 a Genova Pra’.

Sul posto sono presenti i soccorsi, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’ Italia.

Cinque le persone ferite nell’incidente, tutti passeggeri della stessa auto. La vettura si sarebbe ribaltata autonomamente per motivi ancora da chiarire.

I feriti, in codice rosso, sono stati presi in carico da varie pubbliche assistenze e dall’automedica del 118. E’ stato fatto partire anche l’elisoccorso ma poi non ci sarebbe stato bisogno dell’intervento.