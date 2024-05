Attraversamenti pedonali potenziati e nuovi semafori, lavori partiti anche a Pontedecimo

Genova. “Sono partiti in via Gallino, all’altezza de civico 28, i lavori per il potenziamento degli attraversamenti pedonali che miglioreranno la segnaletica stradale con l’installazione di semafori pedonali, marciapiedi e attraversamenti rialzati che contribuiranno a rendere le strade più sicure e a ridurre gli incidenti”. Lo rende noto in una nota Alessio Bevilacqua, consigliere comunale della Lega a Genova.

In tutto saranno 30 gli attraversamenti pedonali interessati in città tra cui anche quelli segnalati da Bevilacqua qualità di consigliere delegato alle vallate, ovvero: via Reta/Barchetta, via Gallino dal civico 28 e via Campomorone/Benedetto di Cesino. “Ricordo che questo intervento è stato finanziato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la considerevole cifra di oltre 1 milione di euro, per cui ringrazio il ministro Salvini e il viceministro Rixi”, aggiunge il consigliere.

La lista delle opere da realizzare è lunga e per portarle tutte a termine ci vorrà circa un anno e mezzo, secondo le stime dell’azienda di Tursi. Tempi legati principalmente alle ridotte disponibilità di materiali che fanno slittare le consegne di diverse settimane, senza contare che i prezzi nel frattempo sono aumentati e non sarà facile rientrare nel quadro economico.

Nell’elenco ci sono anche 7 nuovi impianti semaforici, potenziamento delle strisce con lampioni ad hoc, isole protese ma anche nuovi attraversamenti in tratti di strada che ne risultano sprovvisti. L’obiettivo ovviamente è ridurre gli incidenti con morti e feriti, abbattendo i relativi costi sociali ed eliminando allo stesso tempo le barriere architettoniche.

L’elenco completo dei 30 interventi in programma:

– semaforizzazione attraversamento pedonale in corso Armellini presso l’istituto Chiossone

– semaforizzazione intersezione via Barabino/via Finocchiaro Aprile/via Cipro

– semaforizzazione attraversamento pedonale via Cavallotti presso il civico 23

– semaforizzazione attraversamento pedonale lungobisagno Istria presso l’Istituto Italiano della Saldatura

– semaforizzazione attraversamento pedonale in via Somma intersezione via Colle degli Ulivi

– semaforizzazione attraversamento pedonale in via Brigata Liguria intersezione via D’Aste

– semaforizzazione attraversamento pedonale in via D’Aste intersezione via Fiasella

– potenziamento attraversamento via Gallino 28 con allargamento del marciapiede

– potenziamento attraversamento via Carrara, in prossimità dell’intersezione con via G. Chiesa, con allargamento del marciapiede

– potenziamento attraversamenti via Reta in prossimità dell’intersezione con via Barchetta, con allargamento del marciapiede

– potenziamento attraversamenti largo Giardino intersezione via Montaldo/corso Montegrappa con allargamento e costruzione nuovo marciapiede

– potenziamento attraversamenti piazza Martinez con allargamento e costruzione nuovi marciapiedi

– potenziamento attraversamento pedonale via Bologna in prossimità del civico 8

– potenziamento attraversamenti corso Monte Grappa/Campi dello Zerbino civico 130D altezza intersezione via Montello con allargamento e costruzione nuovi marciapiedi

– potenziamento attraversamenti via Fereggiano altezza largo Merlo con allargamento e costruzione nuovo marciapiede

– potenziamento attraversamenti via Fereggiano civico 45 con allargamento e costruzione nuovi marciapiedi

– realizzazione di un attraversamento potenziato in via Venezia/via Bologna

– potenziamento attraversamenti pedonali via Montaldo civici 187R, 109 B R, 15 con allargamento e costruzione nuovi marciapiedi

– potenziamento attraversamento via V Maggio, altezza civico 35, con allargamento del marciapiede

– realizzazione attraversamento potenziato in via Vezzani con ribassame nto del marciapiede

– realizzazione di 3 attraversamenti potenziati in viale Carlo Canepa tra via del Carretto e via Casati

– potenziamento attraversamento via Campomorone con allargamento del marciapiede

– realizzazione attraversamento potenziato in via Pisa con ribassamento del marciapiede

– potenziamento attraversamenti via Toti/piazzale Parenzo con allargamento e costruzione nuovi marciapiedi

– potenziamento attraversamento via Buffa, in prossimità dell’istituto scolastico D’Albertis, civico 36, con allargamento del marciapiede