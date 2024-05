Attacco hacker a SynLab, pubblicati 1,5 terabyte di referti: rubati anche documenti liguri

Genova. Un mese fa, esattamente il 18 aprile, un importante attacco informatico ha colpito la grande compagnia di servizi dedicata alla diagnostica medica Synlab, presente su praticamente tutto il territorio nazionale con 380 sedi, di cui 24 in Liguria. L’incursione hacker, oltre ad aver paralizzato per qualche giorno le attività della azienda, ha di fatto sottratto una grande mole di dati sensibili, circa 1,5 terabyte, che dopo poche ore sono diventati oggetti di un ricatto.

A rivendicare l’attacco il gruppo hacker Black Basta. Ieri l’ultimatum lanciato per il pagamento del riscatto – che chiedeva una ingente somma in denaro per salvare questo database – è terminato, e nel pomeriggio la cybergang ha pubblicato nel deepweb i dati, lasciandoli alla mercé della rete. All’interno di questa ingente mole di documenti si trovano nomi, cognomi e indirizzi email dei pazienti, insieme ai referti di esami diagnostici e visite specialistiche.

Come viene riferito dalle agenzie nazionali, nei laboratori di Syblab, dislocati in Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Campania e Toscana, ogni anno si eseguono circa 35 milioni di esami. Ad oggi non è ancora noto quante persone siano rimaste vittima di questo attacco hacker. In queste ore, l’azienda ha comunicato che è in corso una operazione di informazione per i soggetti coinvolti.