Aster cerca operatori per il settore impianti elettrici: come candidarsi

Genova. È online il bando di Aster, la partecipata comunale che si occupa di manutenzioni e verde pubblico, di selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di personale operaio in apprendistato nel settore degli impianti elettrici.

“Offriamo un percorso di apprendistato strutturato, formazione continua e affiancamento e un ambiente di lavoro dinamico e professionale”, spiega Aster, che ha anche fornito i dettagli relativi ai requisiti principali: titoli di studio e qualifiche pertinenti, capacità di lavorare in team e autonomia, voglia di apprendere e crescere professionalmente.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 3 giugno 2024, per maggiori dettagli e per scaricare il bando completo è necessario visitare la pagina dedicata al link: https://shorturl.at/wRJ5e.