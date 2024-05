All’asta a Genova i cimeli di Gina Lollobrigida: tra i lotti venduti l’orologio regalato da Fidel e la sua statua in bronzo

Genova. Oltre 1,1 milioni di euro: tanto ha totalizzato l’asta dei “memorabilia” di Gina Lollobrigida, che si è tenuta a Genova dalla casa d’Aste Wannenes martedì 28 maggio nella sede genovese di Villa Carrega Cataldi.

L’asta è durata oltre 10 ore – iniziata alle ore 14.00 e terminata alle ore 00.40 – e ha registrato il 100% del venduto, totalizzando un ammontare complessivo 1.144.520 euro inclusi i diritti d’asta con una media a lotto di 2.700 euro. A partecipare oltre 4.000 persone provenienti da 28 Paesi di tutto il mondo, collegate tramite cinque piattaforme online e dodici linee telefoniche, oltre aduna sala gremita di persone, a testimoniare il grande affetto e interesse che la figura di Gina Lollobrigida, scomparsa nel gennaio del 2023, continua ancora a oggi a suscitare a livello internazionale.

Il catalogo d’altronde era ricchissimo. Oltre 400 i lotti a offerta libera, pezzi unici tra opere d’arte, arredi, oggetti personali e cimeli appartenuti all’iconica attrice e provenienti dalla sua dimora sull’Appia Antica, la grande villa cu è stata fortemente legata e che per lungo tempo ha custodito i suoi tesori personali.

Il record è stato raggiunto dalla scultura in bronzo di Giacomo Manzù (Bergamo 1908 – Roma 1991) aggiudicata per 125.100 euro, raffigurante proprio Gina Lollobrigida, da sempre appassionata di arte e scultura. Hanno suscitato grande interesse anche gli arredi, tra cui lo stipo monetiere in legno ebanizzato con coralli, tartaruga e rame dorato (Sicilia, XVII-XVIII secolo) venduto a 118.250 euro, le tre poltrone di ambito veneto (Andrea Brustolon) della prima metà del XVIII secolo scolpite in legno di bosso patinato che hanno raggiunto 87.600 euro e il tavolino in legno scolpito, laccato e dorato (XIX secolo) battuto a 37.600,00 euro.

Sempre tra i pezzi forti anche la grande figura in legno dorato (Cina, XIX-XX Secolo) aggiudicato a 30.100 euro, e l’orologio Seiko regalato a Lollobrigida da Fidel Castro quando la diva gli fece visita a Cuba, un modello da uomo in titanio personalizzato con la scritta “a Gina con ammirazione. Fidel Castro”, venduto a 18.850 euro. E ancora, l’anello in oro, smeraldo e diamanti battuto a 9.475 euro e il secchiello per il ghiaccio in argento (Parigi, XX secolo, orafo Cartier) con dedica a Gina Lollobrigida del 1980, venduto a 6.100 euro.

Dall’orologio Seiko donato da Fidel alla statua in bronzo: battuti all’asta i cimeli della “Lollo”

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dall’asta di Gina Lollobrigida con il 100% del venduto e oltre 4.000 partecipanti da tutto il mondo. Gli oggetti e i cimeli che raccontano la vita di questa straordinaria diva hanno lasciato spazio al sogno, all’affetto e alla curiosità, dimostrando un eccezionale interesse. Proprio per questo è particolarmente significativo che il top lot dell’asta sia stata la scultura di Giacomo Manzù che la raffigura, una sorta di omaggio alla sua carriera e alla sua persona”, ha detto Guido Wannenes, amministratore delegato di Wannenes Casa d’aste.

L’asta del catalogo “Dalle collezioni di Gina Lollobrigida” prosegue anche mercoledì 29 maggio con 297 lotti provenienti da altre proprietà. Inoltre, martedì 18 giugno, sempre presso la sede genovese della casa d’Aste Wannenes, all’interno dell’asta dedicati ai dipinti antichi sarà battuto il quadro di Abraham Brueghel (Anversa 1631- Napoli 1697) appartenuto a Gina Lollobrigida, stimato tra i 24.000 e i 32.000 euro.