Assi di forza, Campora: “Nessun ritardo sui lavori, a settembre arrivano i primi filobus”

Genova. “Non ci sono ritardi” sul progetto degli assi di forza. “I cantieri vanno avanti, anzi a settembre arriveranno i primi filobus“. Ad annunciarlo, a margine della presentazione del primo dei 14 nuovi treni della metropolitana, è l’assessore alla Mobilità Matteo Campora. “L’obiettivo – ha aggiunto – è averli già in servizio sulle linee attuali, quindi la linea 20 e poi a seguire avremo la Valbisagno e la linea Levante“.

Dunque tra pochi mesi inizierà a prendere corpo la rivoluzione del trasporto pubblico di superficie a Genova (che include anche tagli ai percorsi delle linee collinari), anche se per ora si tratterà solo di nuovi veicoli senza particolari benefici in termini di velocità ed efficienza. Sulla linea 20 Sampierdarena-Foce oggi sono in servizio i filobus Van Hool da 18 metri immessi tra il 2007 e il 2008. Nella futura rete degli assi di forza questo percorso filoviario sarà inglobato in parte nella linea della Valbisagno e in parte nelle linee Centro e Levante.

Da quanto si apprende, i primi mezzi ad arrivare dovrebbero essere una parte dei 112 filobus da 18 metri che la polacca Solaris – unica azienda rimasta in gara – si è impegnata a fornire ad Amt per oltre 100 milioni di euro, poco meno di un milione a vettura. Si tratta di veicoli con tecnologia Imc (in-motion charging), equipaggiati con batterie in grado di ricaricarsi durante la marcia agganciata ai cavi così da garantire un’autonomia di almeno 20 chilometri nei tratti senza bifilare. La capienza dichiarata è di 136 passeggeri (ma può variare a seconda dell’allestimento interno), circa 20 persone in meno rispetto agli esemplari termici in circolazione.

“È un progetto importante che impegna tutta la città, ci possono essere alcuni intoppi ma sarà terminato nel giugno 2026 e i primi assi pronti nel 2025“, ribadisce l’assessore Campora. La prima linea ad essere completata, almeno dal punto di vista dei lavori stradali, dovrebbe essere la Prato-Foce, anche se non è chiaro quali bus saranno impiegati visto che su questo percorso sono previsti, anziché i filobus, i mezzi elettrici flash charging che si ricaricano solo al capolinea e presso alcune fermate. A fornirli sarà la svizzera Hess che ha già costruito mezzi simili per le reti di Ginevra e Berna.

Nel frattempo procedono i lavori per il restyling della rimessa Gavette, nonostante la Regione, su indicazione del ministero, abbia dovuto revocare un contributo da 200mila euro destinato alle bonifiche ambientali perché l’assegnazione dei lavori era avvenuta oltre i termini di legge. In autunno dovrebbero partire anche i lavori di demolizione a Staglieno per realizzare la nuova officina con annesso parcheggio di interscambio da 450 posti che nascerà dove oggi sorge l’antico edificio alla confluenza tra via Bobbio e via Montaldo. Il terzo polo, com’è ormai noto, sarà all’ex officina Guglielmetti, ormai sparita nella sua parte storica, che Amt ha deciso di riacquistare per un valore di quasi 10 milioni.