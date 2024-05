Asl 3, la Fials: “Allarme rosso organici, promesse 775 assunzioni ma ad oggi sono meno di 100”

Genova. “Non è la prima volta che la Regione e le aziende sanitarie, di concerto, presentano piani assunzioni annuali o triennali che vengono poi, puntualmente disattesi. Questa volta Asl 3 sembra avere esagerato. Ha promesso 775 assunzioni nel 2024 (a fronte dei 484 pensionamenti previsti e in corso), ma al momento ne ha realizzato meno di 100 e ha attivato procedure per un altro centinaio (36 infermieri dalla graduatoria di Asl 2 per le Cot, e circa 50 stabilizzazioni di lavoratori precari che avrebbero dovuto essere fatte nel 2023 ma per esigenze di bilancio sono previste nelle prossime settimane). Intanto però i pensionamenti e le cessazioni vanno avanti”. Lo denunciano in un comunicato Mario Iannuzzi e Anna Maria Spiga della Fials Liguria.

In Asl 3, reclamano i sindacalisti, gli organici sono “in una situazione da allarme rosso. Ci sono criticità un po’ in tutti i profili e le qualifiche e sicuramente la direzione aziendale non potrà garantire le assunzioni promesse nel piano 2024. Ci domandiamo se i numeri riportati abbiano una valenza reale o siano semplicemente delle cifre di massima per far vedere che c’è un piano, mentre in realtà questo non esiste”.

Alcuni esempi: “Nel 2024 sarebbero previste 135 cessazioni di infermieri e 165 assunzioni. Numeri perfino sottostimati visti i buchi della rete ospedaliera e tutti i noti programmi relativi al Pnrr volti a rafforzare e sviluppare la rete territoriale. Ma come assumere? La graduatoria concorsuale è esaurita, il nuovo bando non si vede, e nessuno si degna di fare la sola cosa urgentemente utile, ovvero un bando a tempo determinato per tappare i buchi in attesa del concorso. Per quanto riguarda gli Oss la situazione è altrettanto difficile. Gli Oss ex Cococo (36 di numero) saranno finalmente assunti a breve, dovevano e potevano entrare nel 2023 ma sono stati sacrificati alle esigenze di bilancio. Rappresentano però solo una goccia nel mare: nel 2024 sono previste 90 cessazioni ma le 122 assunzioni programmate al momento sono a zero. Sono gravemente sotto organico i tecnici di laboratorio (è in vista uno stato di agitazione considerato l’aumento dei carichi di lavoro nel laboratorio del Celesia e la criticità mai risolta del Cto), per i quali insieme ai tecnici di radiologia sarebbero previste 25 assunzioni a fronte di 15 pensionamenti. Vanno al rallentatore le assunzioni per i fisioterapisti e degli assistenti sociali, manca un podologo per gli ambulatori della chirurgia del piede che non si vuole assumere preferendo fare posto ad un discutibile concorso per statistico, mentre sono ferme le chiamate del personale amministrativo nonostante la graduatoria concorsuale sia pienamente disponibile. Le assunzioni dei tecnici della prevenzione sarebbe in linea con il piano dopo anni di blocco e riduzione organica ma possiamo affermare che sono insufficienti”.

“La direzione di Asl 3 rifiuta da sempre il confronto con i sindacati sui piani di assunzione e lo fa violando scientemente le norme contrattuali e di legge che la obbligherebbero all’informazione preventiva e al confronto. Qualcuno però dovrà rispondere dell’attuale situazione dei servizi. Nelle strutture di assistenza e cura si ripetono e incrementano i casi di turni lasciati scoperti o con organici ridotti, una situazione che andrà a peggiorare inevitabilmente con le ferie del periodo estivo. Quale soluzione a breve?”.

“Il tanto decantato pareggio di bilancio dal 2016 ad oggi, ammesso e non concesso che sia reale, si basa sostanzialmente sulla riduzione degli organici e sul continuo rinvio al prossimo anno delle assunzioni programmate. La politica del governo (e dei governi degli ultimi decenni…), e della Regione non aiuta di certo, considerato che il Fsr, al netto dell’inflazione e dell’incremento dei costi sanitari, è sostanzialmente il medesimo. A puro titolo di esempio il bilancio di Asl 3 passa da 1.143.000.000 euro del 2016 a 1.155.000.000 del 2022 (ultimo esercizio certificato in pareggio), con un aumento nominale irrisorio di 12 milioni a fronte di un aumento inflattivo e di costi vivi stimabile in oltre 20% e che per stare a pari con il 2016 esigerebbe almeno un incremento di 200 milioni”, concludono.