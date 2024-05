Arte Genova vende oltre 2.700 metri quadrati di superficie agibile, come partecipare al bando

Genova. C’è tempo fino al 21 luglio per partecipare al bando di Arte Genova per l’acquisto di 2.703,20 metri quadrati di superficie agibile accantonata nel registro dei diritti edificatori derivanti dalle demolizioni e dei trasferimenti dei diritti edificatori del Comune di Genova. La superficie agibile viene venduta a un valore di 515 euro al metro quadrato, esclusi Iva e oneri fiscali e tributari.

La superficie agibile che verrà acquistata potrà essere frazionata, accorpata o ceduta anche parzialmente e potrà essere utilizzata sul territorio del Comune di Genova negli ambiti e nei distretti, o nei settori di trasformazione in essi compresi, nel rispetto dei parametri e della disciplina urbanistica definiti dal Puc vigente senza destinazione d’uso.

Le offerte, vincolanti e irrevocabili per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione, dovranno essere presentate alla sede di Arte Genova in via Castello 3 con le modalità definite dal disciplinare di gara. Ogni obbligo per Arte scatterà invece solo dopo il decreto di aggiudicazione definitiva.

