Ars Urbana, Euroflora 2025 lancia il concorso per i progettisti

Genova. Innovazione e creatività nella progettazione del paesaggio con un concorso tematico rivolto a paesaggisti, architetti, agronomi, naturalisti, ingegneri, garden designer, giardinieri di qualsiasi nazionalità.

Raddoppia il numero delle aree a disposizione, 20 i progetti da selezionare, 10 per gli under 30 e 10 per gli over 30.

E’ stato pubblicato sul sito www.euroflora.genova.it il bando di concorso in due fasi riservato ai progettisti che nelle ultime edizioni ha rappresentato le avanguardie creative e le soluzioni più innovative nella realizzazione di giardini.

L’obiettivo degli organizzatori – Porto Antico di Genova Spa – è selezionare progetti di allestimento paesaggistico con caratteristiche di gradevolezza e sostenibilità che rappresentino il tema generale offerto dalla manifestazione, la rinascita, interrogandosi sul rapporto tra arte e paesaggio, cuore del progetto a firma dell’architetto Matteo Fraschini, Urges – Gruppo Valagussa.

Grazie alla maggiore disponibilità di spazi offerta dalla nuova sede di Euroflora nel Waterfront di Levante, è stato raddoppiato il numero dei progetti ammessi. Saranno complessivamente venti, dieci per la categoria Over 30 e dieci per la categoria Under 30, dovranno offrire un punto di vista personale e inedito sul tema dei procedimenti progettuali e artistici. I progettisti dovranno esprimere la loro creatività partendo dal suolo come superficie tattile, modellata capace di generare un’immagine memorabile, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, risparmio idrico – energetico e contrasto ai cambiamenti climatici.

Il termine ultima per inviare il modulo di iscrizione è il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre va inviato il progetto. A selezionare i migliori, quelli che poi saranno realizzati in occasione della manifestazione – in programma a Genova dal 24 aprile al 4 maggio 2025 – una commissione di valutazione composta dal progettista della manifestazione arch. Matteo Fraschini, dall’arch. paesaggista Caterina Tamagno per Porto Antico, dai rappresentati dei soggetti patrocinatori. Per l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Genova arch. Angela Gambardella, per l’Ordine regionale dei dottori Agronomi e Forestali della Liguria il presidente dott. Forestale Giovanni Sanguineti, per la sezione ligure di AIAPP – Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio il presidente arch. paesaggista Anna Sessarego.

Gli spazi assegnati – fino a un massimo di venti – avranno una dimensione di circa 50 metri quadrati. Una giuria formata da altri esperti valuterà i progetti realizzati il 23 aprile prossimo, vigilia dell’apertura, tradizionalmente dedicata ai lavori delle giurie di tutti i concorsi di Euroflora.

Il montepremi complessivo ammonta a ventimila euro, saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria.

Il bando è scaricabile dal sito www.euroflora.genova.it nella sezione Euroflora2025/ConcorsoArsUrbana. Le richieste di chiarimenti vanno indirizzate a concorsi@euroflora.genova.it.