“Aria di San Daniele” sbarca a Genova: dal 26 al 30 maggio 4 serate all’insegna del gusto

L’Italia, patria di eccellenze enogastronomiche che narrano la storia e la cultura di regioni straordinariamente diverse, offre un palcoscenico di sapori e tradizioni senza eguali. Tra queste meraviglie, il Prosciutto di San Daniele si distingue come una gemma preziosa del Friuli, celebrata per la sua qualità superlativa e il metodo di produzione artigianale che risale a secoli fa.

In questo contesto di riscoperta e valorizzazione delle tradizioni italiane, il tour “Aria di San Daniele” rappresenta una finestra aperta sul patrimonio gastronomico nazionale, promuovendo il dialogo tra le diverse regioni italiane attraverso il gusto. Con grande entusiasmo, il consorzio del prosciutto San Daniele ha annunciato la ripartenza di questo evento itinerante che quest’anno toccherà varie città italiane, tra cui Genova, offrendo ai visitatori un’esperienza unica nel suo genere.

Il Tour “Aria di San Daniele”

L’edizione 2024 del tour “Aria di San Daniele” segna una nuova partenza per questa celebre iniziativa gastronomica, un vero e proprio viaggio attraverso le eccellenze italiane. Progettato per coinvolgere gli appassionati di gastronomia, il tour si fermerà in una serie di locali accuratamente selezionati, tra cui ristoranti, enoteche e osterie. L’obiettivo? Promuovere e presentare il Prosciutto di San Daniele DOP non solo ai consumatori ma anche agli operatori del settore Ho.Re.Ca., offrendo loro un’opportunità unica per assaporare e comprendere in profondità le qualità distintive di questo prodotto.

La novità dell’anno è l’interazione personalizzata tra il prosciutto e i locali ospitanti: oltre alla possibilità di gustare il prodotto in degustazione libera, i partecipanti potranno immergersi in appuntamenti e cene tematiche. Saranno proposti piatti innovativi a base di San Daniele, abbinati a drink e vini selezionati per esaltare le sue caratteristiche uniche. “Aria di San Daniele” si conferma quindi un evento in grado di regalare un’esperienza culturale e sensoriale, un’occasione per scoprire o riscoprire uno dei simboli del Made in Italy. Da Milano a Torino, e successivamente a Genova e altre città, il tour è un viaggio alla scoperta di sapori autentici e di tradizioni culinarie che definiscono l’identità gastronomica italiana.

Mario Emilio Cichetti, Direttore Generale del Consorzio, sottolinea: “Il nostro obiettivo è far conoscere e apprezzare i valori del San Daniele DOP attraverso uno dei canali più dinamici in Italia, quello della ristorazione.” Da quando è stato lanciato nel 2017, il tour ha già organizzato oltre 250 serate, coinvolgendo più di 40.000 consumatori e visitando numerosi locali selezionati, dimostrando l’efficacia di questa iniziativa nel diffondere la cultura del Prosciutto di San Daniele.

A Genova le 4 serate del Tour “Aria di San Daniele”

La città di Genova si appresta ad accogliere con entusiasmo il tour “Aria di San Daniele”, promettendo quattro serate indimenticabili dedicate alla scoperta di uno dei prodotti più amati del panorama enogastronomico italiano. Dal 26 al 30 Maggio, gli appassionati di buon cibo e di cultura gastronomica avranno l’opportunità di immergersi nei sapori autentici del Prosciutto di San Daniele, attraverso eventi organizzati in quattro diversi locali emblematici della città.

La prima serata si svolgerà presso il Bisù, un locale suggestivo situato sul lungomare, dove i partecipanti potranno godere di un aperitivo al tramonto o di una cena sotto le stelle. Les Rouges Cucina & Cocktails, conosciuto per la sua eccellente cucina e cocktail innovativi, ospiterà la seconda serata, offrendo un’esperienza culinaria che combina tradizione e creatività. Il Bocù, elegante bistrot nel cuore di Genova, sarà la cornice della terza serata, dove i vini di qualità e i piatti raffinati narreranno storie di territori vicini e lontani. Infine, il MOG Mercato Orientale si trasformerà in una vera e propria arena del gusto, con la sua vineria protagonista di degustazioni guidate e libere, il tutto accompagnato dalla maestria di un tagliatore professionista di prosciutto e le competenze di una sommelier.

Questi appuntamenti non solo offriranno degustazioni gratuite del Prosciutto di San Daniele DOP, ma anche workshop, incontri con esperti e momenti di approfondimento, rendendo ogni serata un vero e proprio viaggio culturale e sensoriale.

L’obiettivo è duplice: da un lato, celebrare e diffondere la conoscenza di questo eccellente prodotto italiano, dall’altro, integrare l’esperienza enogastronomica con la scoperta dei luoghi più caratteristici e affascinanti di Genova, creando un legame indissolubile tra il cibo, il vino, e il contesto urbano e culturale.

Valorizzare la tradizione attraverso l’innovazione

Il tour “Aria di San Daniele” rappresenta non solo un’opportunità per celebrare e gustare il Prosciutto di San Daniele DOP, ma anche un momento di condivisione culturale che arricchisce il legame tra tradizione e innovazione nel panorama gastronomico italiano. Ogni tappa del tour, e in particolare quella di Genova, si configura come un evento esclusivo in cui la storia si intreccia con la modernità, dando vita a un’esperienza unica per i partecipanti.

Gli eventi programmati offrono la possibilità di scoprire non solo il sapore autentico del prosciutto, ma anche il modo in cui può essere reinterpretato e valorizzato con abbinamenti nuovi e originali. L’impegno del Consorzio del Prosciutto di San Daniele nel promuovere queste serate dimostra la volontà di mantenere vivi i valori della tradizione enogastronomica italiana, rendendoli al tempo stesso accessibili e rilevanti per il pubblico di oggi.

Invitiamo quindi tutti gli appassionati di cucina e cultura italiana a partecipare a queste serate uniche. Lasciatevi coinvolgere dalla storia, dal gusto e dall’atmosfera di “Aria di San Daniele”, e scoprite come la tradizione può incontrare l’innovazione in un connubio perfetto di sapori e sapere.