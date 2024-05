Antagonisti arrestati all’ex Latteria occupata, mille firme in una notte sulla lettera di solidarietà: “Scarcerateli”

Genova. “Esprimiamo solidarietà alle persone arrestate a Genova“. Il messaggio lanciato da Arci Genova, Comunità San Benedetto al Porto, Genova che osa e Rete studenti medi ha raccolto più di 1000 firme in una notte. “Esprimiamo solidarietà alla persone arrestate, chiediamo la loro liberazione. Speriamo che sia fatta luce sulle responsabilità delle forze dell’ordine nell’uso spropositato della forza”.

Di seguito il testo del messaggio: “Basta, ci fate paura“. Intorno carabinieri e polizia locale schiacciano un ragazzo a terra, un altro è piegato sul cofano della macchina dei carabinieri. Una ragazza viene trascinata dietro l’angolo, tre carabinieri la schiacciano al muro. Altri usano il taser mentre tengono ragazze e ragazzi allineati al muro ad assistere alla scena. Sono immagini di violenza che ricordano le tragiche immagini di quanto avviene negli Stati Uniti, e che non vorremmo vedere da nessuna parte“.

Sono otto le persone arrestate, due ragazze e sei ragazzi, ora in carcere in attesa della convalida dell’arresto o della scarcerazione da parte del gip. Sono state fermate venerdì sera dopo uno scontro con i carabinieri, intervenuti nel centro sociale vicino alla facoltà di Architettura. Il blitz delle forze dell’ordine, inizialmente un normale controllo. è degenerato.

“Ragazze e ragazzi erano li per festeggiare un compleanno. Una macchina dei carabinieri sfreccia davanti al locale e rischia di investire il cane di uno dei presenti. Così ne nasce un alterco tra i militari e i presenti che sfocia in violenza da parte delle forze dell’ordine sulle persone inermi e spaventate e con 8 arresti“, continua la nota.

“Esprimiamo solidarietà alla persone arrestate, chiediamo la loro liberazione. Speriamo che sia fatta luce sulle responsabilità delle forze dell’ordine nell’uso spropositato della forza”. La raccolta firme è online a questo indirizzo.

Domenica pomeriggio a Genova, in solidarietà con gli otto arrestati, è andato in scena un presidio con corteo al quale hanno preso parte circa 600 persone. Non sono mancati atti vandalici, come l’imbrattamento di palazzo Tursi – con insulti e minacce nei confronti del sindaco Marco Bucci e del governatore Toti – e il danneggiamento di mezzi della polizia e della vetrina di un bancomat.

Sul tema sono intervenuti, in commissione consiliare, anche il Pd e la Lista Crucioli, che hanno espresso solidarietà al sindaco per le minacce ricevute, ma hanno chiesto anche chiarezza sull’operazione di polizia che ha portato agli arresti. In particolare il Pd, in una nota, esprime preoccupazione per il clima di intolleranza che sta interessando Genova. Ecco il testo:

“Le immagini dell’intervento di venerdì notte da parte dei Carabinieri alla Ex Latteria Occupata non possono lasciare indifferenti. Cosa abbia provocato l’intervento di un così ampio spiegamento di forze non è certo, ma sono apparsi sproporzionati l’uso della forza, l’estrazione delle armi di ordinanza e le modalità adottate – scrivono i dem in una nota – appare altresì del tutto anomala la scelta dell’incarcerazione per gli otto giovani. L’auspicio è che vi sia una riflessione sulle modalità adottate alla quale seguano conseguenti decisioni, a partire dalla scarcerazione di chi è oggi in stato di fermo. Ha sbagliato chi ha deciso ieri pomeriggio di vandalizzare il Centro Storico, andando così a indebolire i messaggi della protesta. Il clima innescato in queste ore in città, rischia di favorire un crescendo di intolleranza che va fermato. Alle istituzioni che sono state oggetto di attacco e minaccia va la nostra solidarietà“.