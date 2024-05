Andrea di Bresh, su youtube è uscito il remix del dj Alex Cavalieri con Louis Lunari

Genova. Il dj Alex Cavalieri e il cantante musicista Louis Lunari (fondatore dei Sunset Boys, Ge) mettono in ascolto libero su YouTube il remix di Andrea di Bresh.

Il remix strizza l’occhio al mondo del Djing che, specialmente nella stagione estiva, inseriscono nelle Playlist brani ‘ballabili’.

La rivisitazione del duo genovese viaggia in quel senso ed è per questo che ha sintetizzato il testo della canzone originale.

Alex Cavalieri e Louis Lunari hanno remixato sia artisti locali come Meganoidi, Ex-Otago, Bobby Soul, Magellano, sia nazionali vedi Planet Funk, The Gang, Yo Yo Mundi, Statuto.

Il Remix di ‘Cinghiali Incazzati’ realizzato dal produttore digitale Massimo Tarozzi è stato pubblicato dalla Universal nella compilation ‘Marassi Deluxe’, mentre quello prodotto per i Magellano è nella compilation ‘Tutti a spasso Remix’ della Garrincha Dischi. Quello per i Blastema (unica band lanciata da Dori Ghezzi della Nuvole Prod.) è incluso nella compilation ‘Sole tu Sei Replay’. Fra l’altro il Remake di Omar Pedrini è stato l’unico rifacimento di un suo singolo ad essere condiviso ufficialmente dall’ex leader dei Timoria.

Per trovare la canzone su YouTube basta cercare ‘Andrea Remix Sunset Boys‘, questo il link

Andrea (Bresh) Remix-Alex Cavalieri & Louis Lunari (Sunset Boys, Ge)

