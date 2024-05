Andersen Festival, tutto pronto per la partenza: oltre 30 appuntamenti a Sestri Levante

Genova. Ai nastri di partenza la 27esima edizione di Andersen Festival – GIOCARE AL FUTURO, in programma a Sestri Levante dal 5 al 9 giugno 2024. Oltre 30 gli appuntamenti che animeranno, nei giorni del Festival, i palcoscenici sparsi nella Città dei Due Mari, dalle spiagge, ai lungomare fino alle zone più periferiche. Un ricchissimo programma che propone eventi per tutte le fasce d’età, consultabile sul sito www.andersensestri.it, dove nella sezione dedicata è anche possibile prenotare e acquistare i biglietti per i singoli spettacoli.

Tra gli appuntamenti in apertura della manifestazione, mercoledì 5 giugno, la mostra che raccoglie gli oltre 390 disegni arrivati da tutta Italia per la quinta edizione del concorso di disegno Alla Scoperta di Il Piccolo Principe. Il contest promosso da Mediaterraneo Servizi tramite il MuSel – il Museo Archeologico e della Città e il Sistema Bibliotecario Urbano con la collaborazione di Maria Rocca, artista e docente di Storia dell’Arte, ha coinvolto ben 397 bambini e ragazzi di molte scuole italiane, in età compresa fra i 4 e i 14 anni. Ai partecipanti è stato proposto di leggere “Il Piccolo Principe”, un grande “classico” per tutte le età, ricco di significati profondi, sempre attuali, con l’obiettivo di realizzare un disegno sulla base delle sensazioni suscitate dalla lettura. Il testo è stato scelto per rendere omaggio ad Antoine De Saint-Exupéry, del quale quest’anno si celebrano gli ottant’anni dalla morte.

La mostra dei disegni, inserita nel programma di Andersen OFF, sarà inaugurata sabato 1 giugno, alle ore 10.00, ospitata in sala Carlo Bo a Palazzo Fascie di Sestri Levante, per l’occasione verrano premiati i vincitori del contest. A completamento dell’esposizione sarà visitabile anche la rassegna bibliografica dedicata alla figura e ai testi di Antoine De Saint-Exupéry: una selezione delle sue opere più significative accompagnate da pannelli illustrativi che ne analizzano la figura, assieme ad alcune citazioni che esprimono la profondità di pensiero dello scrittore. Sempre mercoledì 5 giugno, si terranno due spettacoli di Andersen Off: alle ore 19.00, in piazza Matteotti, PROGETTO PINOCCHIO a cura di Fazzini Das Dance Art Studios, e alle ore 21.00, presso il Convento dell’Annunziata, NELLA MIA VALIGIA a cura di Momas Dance Academy.

Giovedì 6 giugno, come di consueto il corteo delle bambine e dei bambini, circa un migliaio, sfileranno per le vie del centro, arrivando fino alla piazza del Comune, dove il Sindaco consegnerà loro le chiavi della Città, un passaggio simbolico per tagliare il nastro del Festival. In questa prima giornata alle 17.30, nella Piazza del Comune ci sarà la presentazione del libro FILASTROCCA PER LA TERRA di Amedeo Romeo, alle ore 18:00 nella Sala Agave del Convento dell’Annunziata, organizzato da UNICEF ITALIA si parlerà de La letteratura per l’infanzia e i diritti delle bambine e dei bambini, in contemporanea alle ore 18.00 nell’atrio del Comune s’inaugurerà la mostra GIOCARE AL FUTURO delle Scuole primarie e dell’infanzia di Sestri Levante e Riva Trigoso. La mostra resterà aperta fino al 16 giugno.

Alle ore 18.30 il Teatro della Tosse, Cittadini, bambini delle scuole di Sestri presenteranno lo spettacolo itinerante per le vie cittadine I SENTIERI DELLE FIABE INCROCIATE. Alle 19.30 il suggestivo palco palafitta, installato nella baia, a pochi metri dalla spiaggia dove si troverà il pubblico, ospiterà Claudia Gerini, madrina del Festival, a seguire Cavaliere Inesistente lettura a cura della Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, progetto I Sentieri delle Fiabe Incrociate.

Alle ore 20.30, ai Ruderi di S. Caterina, andrà in scena la danza con LE MARIN PERDU del duo Poetic Punkers e alle ore 21.30, sul palco nella Baia del Silenzio a conclusione della giornata, si esibiranno OLIVA BELLI E LAURA MASOTTO in concerto con il loro OMAGGIO A PUCCINI.

La compositrice-pianista Olivia Belli crea poetiche e armoniose composizioni, grazie alle quali ha trovato un pubblico in tutto il mondo, raggiungendo milioni di streams. Con una formazione classica, la musicista si è fatta strada sviluppando una particolare passione per le opere del XX e XXI secolo, da Ligeti e Stockhausen agli sperimentalisti americani Cage, Crumb, Reich e Glass. Laura Masotto è una violinista e compositrice che dal 2019 ha dato vita al suo progetto solista, pubblicando tre album e numerosi singoli con etichette italiane ed estere, tra cui la celebre etichetta tedesca Deutsche Grammophon. Ha lavorato con artisti internazionali di rilievo tra i quali, in Italia, Patty Pravo, Sergio Cammariere, Andrea Bocelli e Gino Paoli.

