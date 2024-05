Amt: da oggi i vecchi biglietti non sono più utilizzabili. E per under 14 e over 70 il citypass diventa obbligatorio

Genova. C’è chi (non pochi) fino a ieri ha provato a rivendere interi carnet o singoli biglietti della vecchia tariffa a prezzi scontati sul ‘mercato nero’ dei social, ma da oggi cambia tutto. Chiunque sia in possesso dei vecchi biglietti dell’autobus Amt legati al precedente sistema tariffario (1.50 per le sole corse in bus, 1.60 per l’integrato bus-treno) da oggi non può più utilizzarli.

Dal oggi, 1 maggio, i genovesi e i turisti sono obbligati ad avere con sé biglietti e abbonamenti legati alle nuove tariffe. La differenza sul ticket singolo Amt non è indifferente: si passerà rispettivamente a 2 euro e 2.20 euro per i soli autobus o per il biglietto bus+treno. La durata dei biglietti aumenta di 10 minuti, da 100 a 110 minuti.

Non solo i biglietti vecchi non posso più essere utilizzati ma non sono in alcun modo rimborsabili, quindi inutile presentarsi nelle biglietterie Amt. Chi ne avesse di avanzati non può far altro che destinarli al riciclo nella differenziata.

E sempre da oggi scatta anche l’obbligo per gli under 14 e per il gli over 70 residenti a Genova (Comune e Città metropolitana) di avere a portata di mano la card Citypass per poter viaggiare gratuitamente sui mezzi Amt.

Per i residenti a Genova e nella città metropolitana invece che possono utilizzare gratuitamente solo la metropolitana e gli impianti di risalita (ascensori e funicolare) è sufficiente presentare un documento di identità.

Con la chiusura del periodo di sperimentazione della nuova tariffazione e delle gratuità ad essa collegate Amt Genova, e l’amministrazione comunale che controlla l’azienda, potranno fare un vero bilancio della strategia messa in atto. Finora la versione ufficiale è che con gli abbonamenti a prezzo scontato rispetto al passato le persone che hanno acquistato un “annuale” sono aumentate. La presidente Amt Ilaria Gavuglio aveva fornito i dati relativi al 31 marzo: nei primi tre mesi dell’anno ne sono stati venduti 41.300 contro i 13.900 dello stesso periodo del 2023. 58.500 i CityPass gratuiti emessi fino al 31 marzo 2024, il 79% a over 70 e il 21% agli under 14).

Resta invece sospeso il contenzioso Amt-Trenitalia deflagrato col pasticcio della gratuità per gli over 70, che possono sì viaggiare sui mezzi dell’azienda genovese, ma non sui treni in ambito urbano. Il verdetto, affidato a uno studio del Cieli, centro per i trasporti e la logistica dell’Università, era atteso per fine febbraio ma bisognerà ancora attendere: “L’Università sta lavorando e a breve avremo i risultati che potranno permettere anche l’integrazione degli abbonamenti gratuiti over 70″ ha detto sempre la presidente Gavuglio. L’accordo Amt-Trenitalia per l’integrazione tariffaria è scaduto nel 2018 e da allora non è più stato rinnovato.