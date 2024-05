Amaro Camatti, per il brand genovese un 2024 di premi e riconoscimenti internazionali

Genova. Nell’anno del suo centenario, Amaro Camatti si conferma un punto di riferimento tra gli amari italiani, aggiudicandosi la Double Gold Medal alla Sip Awards International Spirits Competition, rinomata competizione californiana.

Si tratta di una competizione che vanta una giuria composta da consumatori, ha riconosciuto l’eccellenza di Amaro Camatti tra quasi 800 concorrenti, attraverso un processo di degustazione alla cieca che garantisce imparzialità e onestà nel giudizio.

Due importanti riconoscimenti arrivano anche dai World Liqueur Awards, con la Medaglia d’Argento per la Categoria Label Design e quella di Bronzo nella categoria Amari (Herbal), che consacra le etichette più iconiche. Questi successi si aggiungono al premio come Miglior Amaro del Mondo ottenuto a maggio 2023 nella stessa competizione, consolidando la posizione di Amaro Camatti come eccellenza nel panorama internazionale degli spirits.

I prestigiosi premi arrivano in un momento molto significativo per Amaro Camatti, che celebra quest’anno i suoi primi 100 anni di storia, segnati da una tradizione di qualità e passione inconfondibile.

“Questi riconoscimenti rappresentano non solo la celebrazione di un prodotto di qualità, ma anche la consacrazione di una storia aziendale ricca di passione e dedizione”, afferma Stefano Bergamino, a capo di Distilleria Cinque Terre, l’azienda produttrice di Amaro Camatti. “Sono questi i valori che vogliamo trasmettere a ogni sorso del nostro amaro”.

Distilleria Cinque Terre ha acquisito il marchio Amaro Camatti nel 1989, insieme alla ricetta segreta, rimasta a oggi invariata. L’azienda produce un’ampia gamma di distillati, tra i quali anche l’Amaro Alpicella che quest’anno si è aggiudicata la medaglia d’Argento ai World Liqueur Awards nella categoria Digestivi.