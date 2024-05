Alla Genova BeDesign Week un evento con quattro archistar del panorama internazionale

Genova. La Genova BeDesign Week diventa sempre più evento e in occasione della sua quinta edizione, in programma dal 22 al 26 maggio 2024 nel Centro Storico, organizza l’evento Anteprima Design Festival e porta nel capoluogo ligure quattro archistar del panorama internazionale.

Michele De Lucchi, Fabio Novembre, Clara Bona e Luca Molinari saranno infatti i protagonisti dei tre incontri dell’evento promosso e organizzato dal DiDe assieme alla rivista di architettura e design Platform con il supporto di Comune di Genova, Camera di Commercio, Regione Liguria. L’innovazione, la funzionalità e l’armonia il filo conduttore al centro dei dibattiti.

Il primo appuntamento previsto, nel primo giorno della Genova Design Week, è in programma martedì 22 maggio, alle ore 17.30, nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa. Per l’occasione Michele De Lucchi, già tra i protagonisti delle correnti di avanguardia nell’architettura e nel design sin dagli anni Settanta, parlerà di progettazione multidisciplinare. Modera l’incontro Luca Molinari, architetto, critico, curatore, professore ordinario di Teoria e Progettazione architettonica presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Il secondo incontro in calendario è con Fabio Novembre (mercoledì 23 maggio alle ore 17,30 nella Sala del Bergamasco della Camera di Commercio di Genova in via Garibaldi 4) architetto noto per aver fondato il “Novembre Studio”, con il quale da oltre trent’anni opera nell’ambito dell’architettura, degli interni e del design. I suoi progetti comprendono edifici per grandi istituzioni private, hotel, sistemi retail e interventi residenziali, per alcuni fra i brand più noti come Ac Milan, Stuart Weitzman, Una Hotel e Generali Assicurazioni.

Il terzo e ultimo appuntamento vedrà protagonista Clara Bona, architetto e giornalista fondatrice dello Studio98, piccolo studio tutto al femminile che si occupa di ristrutturazioni di appartamenti, interior design e restyling. L’appuntamento è fissato per venerdì 24 maggio alle ore 17.30, al TiQu Teatro Internazionale di Quartiere. Nel dibattito si parlerà della diversità delle case, che rispettino il luogo, il contesto in cui si trovano e soprattutto la personalità di chi le abita.

Come già annunciato la Genova BeDesign Week nel 2024 avrà un nuovo tema, il design in movimento, e quattro nuovi percorsi da vivere per riflettere sulla capacità di adattamento, rispondere alle sfide contemporanee e adottare nuove tecnologie, materiali o processi creativi. Una manifestazione che dunque, per la sua quinta edizione, continua ad espandersi e ad esplorare nuovi orizzonti nel segno dell’inclusione e della promozione culturale. Il percorso quest’anno sarà articolato in quattro diverse linee guida con l’obiettivo di rigenerare una porzione di territorio e di ricercare, diffondere e valorizzare il design.

Maggiori info sull’edizione 2024 su www.didegenova.it