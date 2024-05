Albero cade sulla strada: danneggiate auto in sosta in via Carso

Genova. La scorsa notte, una grossa pianta di acacia, è caduta in via Carso a Genova, bloccando il transito veicolare e coinvolgendo anche alcune autovetture parcheggiate.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che si sono operati per più di un’ora per liberare la strada dall’albero e mettere in sicurezza la zona, dopo alcune verifiche su altre piante eventualmente pericolanti.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno coadiuvato le operazioni garantendo la gestione del traffico della zona durante l’intervento e facendo i rilievi del caso.